54歲金曲台語歌后詹雅雯，上個月證實罹患帕金森氏症，且左腦中度萎縮，消息震驚演藝圈。才出院不久的她，昨(18日)更被民眾捕捉到現身白沙屯媽祖回鑾路上，身形十分消瘦，照片被PO在網上吸引上萬網友按讚，紛紛留言為詹雅雯祈福「媽祖保佑她身體健康」。

詹雅雯上月在臉書自爆罹患帕金森氏症，短短2個月內暴瘦8公斤，身高157公分的她，目前體重只剩下42公斤。本月15號才出院的她，昨日更被不少民眾捕獲她現身白沙屯媽祖回鑾路上的消瘦身影，有人開心在網上分享與詹雅雯合照，透露歌后這幾年都有來迎媽祖。

有民眾在白沙屯媽祖粉絲團臉書社團分享詹雅雯進香身影。(取自白沙屯媽祖臉書粉絲團)

也有人PO出詹雅雯一臉虔誠、雙手合十恭迎媽祖的照片，真誠地寫下：「祝福詹雅雯身體健康…」。詹雅雯的這張祈福照更吸引上萬網友心疼按讚，因為照片中的詹雅雯，整個人與去年進香的健康模樣差很大，不僅身形消瘦，臉色也變得憔悴，令網友心疼留言：「看到雅雯老師變這麼瘦真的讓人很不捨，這麼熱心公益的人，祈求媽祖娘娘保佑老師早日康復！」

其實詹雅雯本月17號病後首露面，參加節目錄影，被問起目前身體狀況，她坦言還是會吐，不過生了一場大病後，也讓她體會到「原來以前我那麼幸福」。她更有感而發地說，每個人難免都會遇到疾病，不論大或小，一定要正向樂觀去面對，還特地現場清唱一曲，要大家別擔心她的病情。

(中時新聞網)