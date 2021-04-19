台灣地區18日晚間22點11分，花蓮發生規模5.8的有感地震，3分鐘後同一地點又發生規模6.2的地震，由於兩起地震接連發生，搖晃時間長達40秒，加上國家級警報狂響，引起民眾恐慌，大批網友湧入網路論壇PTT討論，導致PTT晚間10點多一度大當機，引起鄉民哀號：「怎麼都登不進去」。

地震發生後，PTT八卦版討論區瞬間湧入大批討論，網友紛紛驚慌提問「為什麼每次地震ptt都登不進來？」、「這次地震是正常能量釋放嗎？」、「各位半夜地震會怕嗎？」、「地震時正在洗澡的在想什麼」、「一個地震主機就過載，PTT該何去何從？」、「台積電工程師地震的時候在想什麼？」

埔里民眾18日22：14地震時拍下一樓住家影片。(取自記者爆料網)

台中民眾拍下18日晚間地震時，4樓住處魚缸搖晃的影片。(取自記者爆料網)

由於地震發生後，眾多網友湧入PTT留言，導致一度造成大當機，引起更多網友恐慌，約半小時後才陸續恢正常。有網友留言「弟弟說地震好可怕」，表示弟弟抱著他不放，讓他忍不住抱怨，弟弟抱著他搖來搖去更可怕，沒想到弟弟竟歪樓回說「哥哥不是很喜歡嗎？」

根據氣象局資料顯示，18日晚間發生的兩起有感地震，規模分別是5.8及6.2，震央都在花蓮縣壽豐鄉，花蓮縣地區最大震度6弱，氣象局地震測報中心表示，是歷年第二大，2周內不排除還有規模5以上的餘震。

(中時新聞網)