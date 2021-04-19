信徒爭相傳接正爐媽進殿安座。（王文吉攝）

大甲媽回鑾鎮瀾宮安座，贊香鎮清宮率團拜廟。（王文吉攝）

哨角與鐘鼓齊鳴，大甲媽鑾轎在萬千人海簇擁下緩緩入廟。（王文吉攝）

大甲媽回鑾安座後，信眾爬上香爐刈火。（王文吉攝）

大甲媽9日深夜11時5分起駕，南下進香繞境為期9天8夜，跨越中部沿海四縣市、21鄉鎮市區、行經170座宮廟。鑾轎在19日中午返抵大甲，下午在市區繞行四城門街道賜福，一路走走停停，延遲到深夜11時35分才進殿安座。

大甲媽回鑾適逢休假日，追轎信眾如貪食蛇般一早就綿延超過5公里，各大點心站前人潮洶湧，小吃攤數比往年更多，生意也強強滾。大甲媽鑾轎中午時分跨越大甲溪橋，在信眾簇擁下緩慢返回大甲境內，數百陣頭魚貫遊街獻藝，各地朝聖信眾湧進大甲街頭，熱鬧非凡。

大甲媽鑾轎傍晚6時23分通過水尾橋，接著繞行大甲四城門賜福，鑾轎所到之處萬人空巷，一度寸步難移，沿途鑼鼓喧天，鞭炮更是聲不絕於耳。直到深夜11時35分，鑾轎才在萬千人海簇擁下緩緩入廟，頓時哨角與鐘鼓齊鳴，鞭炮聲震天，絢爛煙火燦空，照亮大甲不夜城。

「大甲媽進喔！進喔！」鎮瀾宮廟內早已擠滿信眾熱情恭迎聖駕，人人高舉雙手依序傳接副爐媽、湄洲媽、正爐媽進入神龕。隨後由鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤主持安座大典，桃園市長鄭文燦、前總統府祕書長蘇嘉全、台中市副市長黃國榮也躬逢其盛。

防疫抗旱期間，大甲媽4月9日從鎮瀾宮起駕出發，9天8夜跨越中部沿海四縣市、21個鄉鎮市區、行經170座宮廟，盼驅除瘟疫並早降甘霖。鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤欣慰表示，台灣防疫有成，成為全球唯一能無後顧之憂舉辦地表最大遷徙活動，信徒均相當感動。

(中時 )