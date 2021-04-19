副總統賴清德指出，他代表總統蔡英文感謝在疫情期間醫界站在第一線，明知處境艱難，仍挑起責任做好防疫工作。（台中市政府提供）

台中牙醫師是全台密度最高，醫師之間又很和諧，並率先打破勞健保特權推廣全台。台中市牙醫師公會18日舉行第29屆會員大會，並進行理事長改選；晚會副總統賴清德、衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦等要角到場祝賀嘉勉。

台中市牙醫師公會18日舉行會員大會並進行理事長改選，由現任理事長黃怡仁將交接給蘇祐輝；昨天晚會中冠蓋雲集，賴清德、陳時中、鄭文燦到場，立委莊競程、陳柏惟，台中市衛生局長曾梓展、前台中市長張溫鷹，以及在台中重要牙醫領袖均到場，相當熱鬧。

賴清德指出，他代表總統蔡英文感謝在疫情期間醫界站在第一線，明知處境艱難，仍挑起責任做好防疫工作；牙醫師絕不只是在診間服務，只做好成人、兒童及長照的口腔健保工作，如果走出診間是非常厲害的。

陳時中表示，看到台中市牙醫師公會的場面很感動，當年他擔任牙醫師公會全聯會理事長期間，率先推動試辦牙醫部門健保總額制對於健保改革工作，這次在衛福部長期間面臨健保改革；他強調「投資健康、投資健保」向牙醫界分享「不要放棄利他」，秉持利他、才會利己的精神。

陳時中說，健保改革並非一蹴可及，在位目標前就是往「量能付費」與「公平性」強調投資健保就是投資健康，不是醫療開銷，而是醫療投資；民眾期待有多少醫療保護，就要投入多少醫療投資，這個概念很重要，而非「我要不要當部長！」

國內將開放AZ疫苗自費接種，預計19日起開放民眾預約，外界質疑應全民免費接種疫苗。陳時中表示，疫苗公費接種對象有順位，民眾有個別需求「超車就要付錢，但排隊不用！」全民有資格打的對象，保證政府提供疫苗數量皆足夠。

陳時中說，政府的責任購買疫苗提供國人施打防疫，且有宣導責任，他認為接種疫苗是權利、也是公民責任，台灣不是因為死亡率高、致病率高施打，而是因應未來國門開啟，希望大家盡到國民的責任，「打的人多，不會因為開放邊境引發第二波疫情！」

新任理事長蘇祐輝強調，未來會持續防疫優先，會員口罩、手套供給要沒問題，會員福利要爭取，但健保改革非1、2天達成，對於醫療費用低廉，民眾喜歡逛診所習慣，部分負擔及保費要提高才不會醫療浪費，牙醫會是配合政府。

(中時 )