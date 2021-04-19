第一段「鑾轎在19日中午返抵大甲」改為：鑾轎在18日中午返抵大甲

大甲媽回鑾盛況空前 鎮瀾宮：至少湧60萬人次朝拜
大甲媽回鑾中市萬人追隨 明吉時安座鎮瀾宮

(中時 )

#鑾轎 #返抵 #大甲 #進喔 #大甲媽