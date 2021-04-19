進喔！大甲媽回鑾安座 數萬信眾擠爆鎮瀾宮 03:102021/04/19 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一段「鑾轎在19日中午返抵大甲」改為：鑾轎在18日中午返抵大甲 大甲媽回鑾盛況空前 鎮瀾宮：至少湧60萬人次朝拜 大甲媽回鑾中市萬人追隨 明吉時安座鎮瀾宮 (中時 ) #鑾轎 #返抵 #大甲 #進喔 #大甲媽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大甲媽鑾轎牌匾有夠閃 200信眾獻金牌市價破千萬 20:272021/04/18 生活 大甲媽 今吉時回鑾鎮瀾宮安座 04:102021/04/18 焦點要聞 一只香火袋傳承 南瑤宮笨港進香百年古香路 綿延隊伍再掀浪潮 15:152021/04/18 生活 大甲媽進花壇白衣壯漢捧供品欲搶轎 遭警強行架走 17:162021/04/16 社會 迎接大甲媽回鑾不忘防疫 議長張清照服務處1萬個口罩免費送 14:342021/04/16 生活 藍心湄吞藥再上忍傷為SBL開球 04:102021/04/18 娛樂新聞 大甲媽披星戴月出彰化城了 數萬信眾參拜場面壯觀 04:562021/04/17 社會 白沙屯媽祖凌晨彰化起駕一路急行到苗栗 粉紅超跑似裝渦輪 11:442021/04/18 生活 大甲媽遶境第7天 顏寬恒超親民舉動曝光 上萬網友大讚 07:212021/04/17 政治 美式賣場百萬遊艇買主曝光 大手筆推出買屋抽遊艇 14:482021/04/17 寶島 藍5大咖網路聲量落後段 連勝文老神在在：不影響既定安排 13:292021/04/18 政治 寶島熱門新聞 神獸出沒！嘉義蛋雞場驚見「四腳雞」 奇蹟存活1個月 - 寶島 進喔！大甲媽回鑾安座 數萬信眾擠爆鎮瀾宮 - 寶島 大甲媽回鑾中市萬人追隨 明吉時安座鎮瀾宮 - 寶島 旱象無解 台南永康武龍宮循古禮祭天祈雨 - 寶島 走向大海 金門海灘肥美花蛤吸引人潮 - 金門縣 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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