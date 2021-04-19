安全當局消息人士指出，今天有5枚火箭襲擊伊拉克首都巴格達（Baghdad ）北方駐有美國官兵的巴拉德空軍基地（Balad AirBase），造成2名外國人士及3名伊拉克軍人受傷。

消息人士告訴法新社，這些火箭鎖定巴格達北方的巴拉德空軍基地，其中兩枚火箭落入軍事承包企業Sallyport的宿舍和餐廳。

這名消息人士還說，有2名外國籍承包商和3名伊拉克軍人受傷。

目前沒有組織為這次的攻擊出面負責。（譯者：陳彥鈞）1100419

(中央社)