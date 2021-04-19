多枚火箭襲擊有美軍駐紮伊空軍基地 至少5人受傷 07:352021/04/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安全當局消息人士指出，今天有5枚火箭襲擊伊拉克首都巴格達（Baghdad ）北方駐有美國官兵的巴拉德空軍基地（Balad AirBase），造成2名外國人士及3名伊拉克軍人受傷。 消息人士告訴法新社，這些火箭鎖定巴格達北方的巴拉德空軍基地，其中兩枚火箭落入軍事承包企業Sallyport的宿舍和餐廳。 這名消息人士還說，有2名外國籍承包商和3名伊拉克軍人受傷。 目前沒有組織為這次的攻擊出面負責。（譯者：陳彥鈞）1100419 東石塭港發現受傷保育類玳瑁 海巡救援送醫 台南仁德當街砍人案 索討百萬元債務遭砍殺 (中央社) #伊拉克 #火箭 #受傷 #消息 #基地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 客輪舵機故障困外海 2艦艇頂4米浪高 戒護123人返抵碼頭 16:322021/04/18 社會 台灣大道迴轉車與直行車碰撞 1人頸部、雙手受傷送醫救治 09:232021/04/18 社會 投資人狂拋售 三一重工市值暴跌1,300億人民幣 04:102021/04/18 全球財經 國民黨與新住民二代對談 談「新」政策願景 15:532021/04/18 政治 美軍F-15測試最新AIM-120D飛彈 號稱打破射程紀錄 22:502021/04/18 軍事 受傷玳瑁海龜現蹤東石塭港 海巡協助救援後送醫 14:422021/04/18 生活 時論廣場》美軍撤出阿富汗之後（劉必榮） 18:412021/04/18 時論廣場 埃及火車出軌翻覆 據報至少8死逾百傷 23:112021/04/18 國際 轎車和3台機車撞成一團 1名騎士飛落2公尺深大水溝骨折 16:502021/04/18 社會 阿伯遛狗突遭騎士撞成命危 他酒駕卻僅破相 10:522021/04/18 社會 陽明交大工學院凌晨驚傳火警 辦公室遭燒毀 08:142021/04/18 社會 國際熱門新聞 返英奔喪被王室冷對 葬禮小動作洩哈利真實情緒 - 國際 葬禮暖心舉動致敬女王黛妃 英國人讚爆凱特：完美未來王后 - 國際 心碎字條秘密道別菲立普 女王帶珍寶送老伴最後一程 - 國際 特斯拉撞樹2死 連骨架都燒毀 駕駛座「沒人」 - 國際 不甩百歲只想回家做自己 女王床邊相伴 菲立普最後日子曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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