去年米可白宣告和「尾牙大王」謝銘杰於2019年7月離婚，但雙方仍維持良好互動，本刊曾獲報兩人依舊會一起用餐看電影，近日也發現，謝銘杰仍不時會派專車接送她。而米可白的單身生活相當單純，除了工作就是照顧狗狗，很有愛心的她，今年救援並中途一隻流浪狗「弟弟」，時常在臉書分享照顧心得，3月27日將弟弟交給新主人後，她還在家門前拭淚，畫面令人感動。

幫弟弟找到新家後，米可白仍不捨地在家門前頻頻拭淚。（圖／本刊攝影組）

3月26日下午4點多，米可白走出台北市大安區某商業大樓，到附近買了小吃及茶飲，接著隨興地坐在騎樓角落，邊進食邊滑手機，之後搭公車返回住處。晚間7點多，她牽著一隻黑狗出門散步，正是她在臉書發文尋找新主人的流浪狗「弟弟」，她細膩的文字和日記式的記錄方式，很能打動人心。

用餐期間，米可白看來若有所思，心情似乎不是很好。（圖／本刊攝影組）

晚間8點多，米可白帶弟弟回家不久，前夫謝銘杰的黑色賓士車便抵達她的住處，米可白帶著弟弟上車後，一路直奔林森北路的餐廳，但等候她的並不是謝銘杰，而是楊繡惠、白雲和馬國賢等圈內友人。

期間米可白與眾人少有互動，多半在用手機聯絡事情，因為隔天弟弟就要和新主人見面了。晚間10點多，米可白和楊繡惠一同搭車回到住處，她又帶弟弟去公園散步，才返家休息。

隔天中午，米可白帶著弟弟到公園，將牠交付給新主人。（圖／本刊攝影組）

隔天上午近11點，米可白帶著弟弟到華山公園狗活動區，珍惜最後相處的時光；下午1點多，弟弟的新主人到訪，一行人到附近公園碰面後道別，難忍分離情緒的米可白，回家前還在大門口頻頻拭淚。

約一個小時後，米可白搭計程車到楊繡惠位於新北市三重的店，直播時聊到對弟弟的不捨，自然又是一陣難過淚流。傍晚米可白先與楊繡惠、江泳錡一起吃日本料理，接著搭車到桃園華泰名品城，靠血拼轉換心情。她買了PRADA的包包與鞋子，接著再去吃宵夜，直到凌晨近兩點才到家。

或許複雜心情難解，當晚米可白選擇到商城血拼名牌包包。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)