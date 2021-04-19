從米可白的臉書貼文可得知，在照顧弟弟的兩個月間，礙於租屋處僅有十五坪大，她與謝銘杰共同飼養的愛犬「黑寶」就改住爸爸家，等弟弟去了新家立刻將黑寶接回。離婚後，她們仍一起養毛小孩，為了狗狗仍保持很好的聯繫，在新竹設置的流浪狗舍也照樣運行中，米可白透露：「我們還是會一起買尿布和飼料，沒有分彼此，像家人一樣。」

3月30日中午，米可白帶黑寶到中山區的動物醫院看診，接著獨自在附近用餐、買刮刮樂，又買了幾杯茶飲回到動物醫院，愛狗的她，對待動物醫院人員也是禮數周到。

米可白帶愛犬黑寶看醫生，謝銘杰也派出專車接送。（圖／本刊攝影組）

下午一點出頭，謝銘杰的司機開車到動物醫院門口，接送米可白和黑寶回家，可以看出兩人即便離婚近兩年，仍因狗狗而有諸多聯繫。過去她和謝銘杰收養了四隻毛小孩，兩人還自費在新竹打造流浪狗中途之家，愛狗的他們至今依舊齊心協力管理狗舍。

經過本刊記者幾天的觀察，米可白的生活很簡單，尤其對吃不甚要求，出門也經常搭乘大眾運輸工具，但對於寵物用品就會多瞧幾眼，看來她愛狗和愛自己一樣多。

由於彼此都愛狗，米可白與謝銘杰離婚後，還是會為狗狗的事情聯繫。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)