現就讀高雄市立海青工商職校高三的布農族女孩陳渝潔，自小父母雙亡，只能和哥哥與阿嬤相依為命，從小就熱愛角力運動的她，上了高中後，在學校教練帶領下，不畏辛苦天天練習，無奈造化弄人，上月底渝潔的阿嬤因車禍不幸離世，渝潔強忍悲痛，在送完阿嬤最後一程後告訴自己，「我發誓一定要拿下金牌，證明給天上的阿嬤看。

角力好手渝潔和阿嬤感情相當好，不僅無話不談，甚至還會一起玩抖音。（圖／讀者提供）

4月5日上午，17歲的渝潔在姑姑等人陪伴下，神情哀傷的出現在高雄市立殯儀館，今天是她最愛的阿嬤高秋香遺體火化的日子；3月31日下午，秋香阿嬤在前往醫院洗腎途中，在高雄左營區實踐路上被轎車擦撞，倒地時又遭後方機車輾過頸部，渝潔聞訊阿嬤出車禍時，一路哭著狂奔到醫院，看到阿嬤全身是血，簡直嚇傻了，但醫生表示即便阿嬤救回來也可能成為植物人，渝潔和姑姑傷心之餘，只能無奈放手。

說起和阿嬤的感情，渝潔回憶著，她出生8個月時母親就車禍過世，她小學3年級時，爸爸也因車禍離世，從那個時候，她與哥哥兩人就和阿嬤脣齒相依，「阿嬤雖然滿頭白髮，但她很開朗，就像是我的朋友，常跟我分享心事，還會跟我開玩笑！一起玩抖音！」

陳渝潔每天不畏辛苦瘋狂練習，為的就是要在女子角力界大放異彩，以慰阿嬤在天之靈。（圖／宋岱融攝）

有一次渝潔因為比賽造成手臂脱臼，阿嬤沒有指責她反倒安慰著說：「對於自己的選擇要勇往直前，不要後悔。」看著家裡滿滿的各式角力獎牌，渝潔也發下宏願，要在女子角力界大放異彩，以慰阿嬤在天之靈。

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(中時新聞網)