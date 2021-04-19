高雄有一群為了角力運動打拼的青少年，他們多半是來自單親或是弱勢家庭，背後都有著辛酸的故事，卻打不倒他們對角力的熱愛，在海青工商體育教練李宗杰的帶領下，從國小到高中，他們不分齡的天天練習，希望能在角力界上闖出一片天。

來自布農族、身高151公分的陳渝潔，今年準備參加女子組50公斤級以下比賽，留著一頭俐落短髮的渝潔，看上去就像小男生般，外表看起來個頭小，但力氣卻相當驚人，加上速度敏捷，是角力比賽中的常勝軍。但渝潔辛苦訓練的背後，卻有許多不為人知的辛酸。

海青工商角力校隊只能在沒有電扇冷氣的廢棄校舍進行訓練，合照中可以看到校舍壁癌嚴重，環境有點差。（圖／讀者提供）

4月9日當天，南台灣的天氣一如往常炙熱，海青工商活動中心旁的廢棄校舍內，有包含渝潔在內約20位青少年不畏酷熱環境，在沒有空調和電風扇下專注進行重量訓練，雖然汗水和悶熱散發出的五味雜陳讓人難受，但這群孩子正為自己的未來而努力。

渝潔說：「練角力真的很辛苦，常常會有運動傷害，我的雙手已經有習慣性脫臼，但我會堅持練下去。」渝潔的姑姑說：「當初她（渝潔）要去練角力我很反對，但阿嬤叫我不要妨礙她，只好讓她自由去發展。」但每次看到渝潔比賽或是練習回來，全身都是傷，還會有運動傷害，姑姑雖感到不捨但又相當無奈。

角力校隊成員不畏酷熱環境專注訓練，雖然汗水和悶熱散發出的五味雜陳讓人難受，但這群孩子正為自己的未來而努力。（圖／宋岱融攝）

海青工商角力教練李宗杰說，早在渝潔國小6年級，李宗杰到國小挑選角力選手時，就被渝潔在丟壘球和打躲避球時展現的爆發力嚇到，鼓勵她多激發運動潛能，也建議她進入角力圈，但當時渝潔因家中經濟問題，一度差點輟學，還好教練不斷鼓勵她應該要先回校園完成國中學業，才有今天的她。

渝潔也不負眾望，在今年全國原住民角力項目榮獲銀牌殊榮，同時也在高雄市中等學校運動會角力項目獲得第1名，並將代表高雄市出賽全國中等學校運動會，更期待4月份的全中運比賽獲得佳績，成為台灣角力女選手明日之星。

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(中時新聞網)