角力運動是一種古老的競技運動，現代奧運會列為正式比賽項目，但在台灣算是冷門項目，然而，高雄市立海青工商角力教練李宗杰，不畏環境的艱辛，默默地出錢出力，將全部精力投入在培育角力好手上，因為他發現，角力運動不只讓一群單親或是弱勢的孩子有了強身健體的機會，也能藉由角力技能，培養出角力好手為國爭光，更讓這群邊緣孩子有一技之長。

李宗杰也提到，學校角力隊中的隊員陳渝潔和同班的陳冠華，就是家境不好成員，其他困苦的也占了將近9成，和渝潔、冠華每天利用課餘時間，一天至少5個小時正規訓練，他去年也代表高雄市在總統盃全國角力錦標賽獲得冠軍，全國角力錦標賽也榮獲第一名，更獲選為青少年國手。

冠華的母親是越南籍外配，從小父母離異，他從沒看過自己的生母，父親每日凌晨12點多開始送羊奶，直到清晨才結束，父子倆住在不到10坪的老舊房舍，生活清苦，但冠華沒有自暴自棄，認真的在角力運動項目中脫穎而出，期許自己以後也能走教練之路，培育優秀的角力人才。

而角力隊的靈魂人物、也就是李宗杰教練，24年前憑藉著對角力運動的熱愛而成立角力隊，但因經費不足不斷搬遷。李宗杰在國小、國中、高中四處尋覓好手，最多高達近60位學員，由於人數過多，在狹小的校舍場地裝備不足的情況下，只能分批練習，為了維持正值發育期的學生營養，李宗杰還自掏腰每天買蛋水煮，增加運動員的營養。

現職海青工商體育組長張震球是角力教練李宗杰的啟蒙恩師，他對角力運動出錢出力，還提供一棟舊公寓，讓來自外地的青少年免費住宿。（圖／宋岱融攝）

而現職海青工商體育組長的張震球是李宗杰的啟蒙恩師，柔道世家出身的他，對角力運動可說出錢出力，還向當警察的兒子借了一棟舊公寓，提供給12位外地的青少年角力選手免費住宿。張震球表示：「大部分學生正值青春期，為了避免他們態度偏差、學壞，讓學生們統一住宿管理，能否拿獎不重要，但要給他們學習的機會，陪伴他們成長。」

至今未婚的李宗杰說：「角力比賽雖然是奧運比賽中的項目，卻長期不被政府重視，一路走來相當辛苦，我一度想要放棄，但看著這些孩子練習充滿熱誠，根本無法放下。」平日只能省吃儉用，維持練習不間斷，希望未來這些孩子們，能成為台灣之光，在國際賽事奪牌。

來自外地弱勢家庭的女學員們，比賽期間都住在張震球提供的公寓，除了方便管理，教練也希望藉由角力訓練給他們學習的機會，並陪伴學生成長。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)