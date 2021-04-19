苗博雅等四姝對壘柯Ｐ的源頭，發生在4月9日議會質詢時，苗博雅要求柯Ｐ對「是否同意核四商轉發電」表態，在「同意」、「不同意」與「不知道」選擇一個答案，柯Ｐ卻直嗆「愚人的問題，智者無法回答」，認為苗博雅硬把核四問題「二分法」，年紀輕輕就搞意識形態，苗博雅則批評柯Ｐ在迴避問題。

火藥味瀰漫的同時，黃郁芬和林穎孟卻把柯Ｐ的回答「去苗化」，置換成柯Ｐ批評「年輕人都愛搞意識形態」，批評柯Ｐ在選舉時向年輕人要選票，關鍵時刻卻總是消費年輕人，巧妙地把戰線從核四議題轉向新舊世代對立。

黃捷在臉書上發文嗆柯文哲，民眾黨發言人楊寶楨直言是「台灣『第二個』不分區議員」。（圖／翻攝自黃捷臉書）

連身在高雄市的黃捷，也搖身成為全國「不分區」議員，在臉書發文辣嗆：「沒擔當的市長（柯Ｐ）怎守護市民？沒理念的（民眾黨）黨主席還能推動什麼價值？」

小黨和無黨籍民代攜手合攻柯Ｐ，激得民眾黨中央委員陳思宇出馬捍衛：「這是公然說謊！」她說，柯Ｐ面對質詢明明說了好幾次「核四基本上我是反對的」，卻在進一步說明理由時，不斷地被苗博雅打斷，甚至遭解讀「不願意表態」，「這種抹黑的手段讓人不敢置信。」

民眾黨發言人楊寶楨毫不諱言：「這就是民進黨側翼在帶風向！」她認為，這些側翼議員接力砲打柯Ｐ，是想要尋求表現，引發輿論的關注，「如果未來要投靠民進黨，比較有本錢可以自我推廌。」

楊寶楨認為，民進黨雖然想帶領核四問題的風向，但也了解民怨已經形成，若民進黨派出黨籍議員出面質問柯Ｐ「同不同意重啟核四」，一定會引起民眾的反彈與質疑，因此才由側翼議員代為出征。

「其實我覺得有點莫名其妙，台灣『第二個』不分區議員（黃捷）現身。」楊寶楨不以為然地說，台北市議員砲打柯Ｐ，就算內容有爭議，也是基於議員職責，但黃捷身為高雄市議員，不監督高雄市政卻跳出來「黑柯」，讓人覺得動機不單純，未來「入列」民進黨不無可能。而遭罷免的前桃園市議員王浩宇，過去常批評柯Ｐ，算是台灣「第一個」不分區議員，如今的黃捷彷彿被王浩宇「附身」。

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(中時新聞網)