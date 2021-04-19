社民黨台北市議員苗博雅和無黨籍市議員林穎孟、黃郁芬，突然聯手質疑台北市長柯文哲迴避核四重啟爭議，就連無黨籍高雄市議員黃捷也「不分區」議員上身，加入打柯一族。一位高雄政壇人士認為，黃捷在罷免前高雄市長韓國瑜的行動中有不少貢獻，賺取很多聲量。今年二月民進黨全力反制「罷捷行動」，黃捷的政治能量因而大增，已對民進黨高雄市議員選情造成衝擊，目前除了五連霸的議員蘇炎城兒子蘇致榮、鳳山區一甲里里長蘇志明等，不少新人也表態有意投入選戰，黃捷面對眾多挑戰者必然焦慮。

對於無黨籍議員的動作，民進黨台北市議員洪健益指出，外傳有現任議員欲加入民進黨參選，但民進黨市議員提名有二年的黨齡限制，或許雙方未來能尋求合作，民進黨市長候選人可以為理念相同的「盟友」站台。他分析，苗博雅知名度高，形象也不錯，選情比較穩定，林穎孟與黃郁芬由於沒有政黨奧援，選起來會比較辛苦。

民進黨台北市議員阮昭雄則替林穎孟等人緩頰表示，市議員總是想要求表現，就像民進黨裡雖然有和市府比較友好的「柯友」議員，但也有「柯黑」議員，監督柯Ｐ的力道也很大，民眾黨把市議員問政講成有政治目的，根本是有意傷害小黨跟無黨籍的議員。

阮昭雄說，民進黨在部分選區有聯合競選的傳統，但僅限於同黨候選人相互支援，「議員選舉還是要顧自己，不可能去幫非民進黨的候選人。」但他也指出，依黨內規定，市長候選人可以為非黨籍議員候選人站台、助選，未來對理念相同的友軍，可能以這種「母雞帶小雞」的方式相互拉抬選情。

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(中時新聞網)