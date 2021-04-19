美國德州傳出一起特斯拉電動車衝撞路樹後燒毀事故，車上2人慘死，特斯拉車身則是整個撞爛燒黑，連骨架都毀了，相當驚人。警方表示，經查事故發生時，駕駛座上「沒有人」，據信是無人駕駛的。
根據路透社，這起車禍發生在上周六(17日)，地點位於美國德州休士頓。肇事車輛是2019年出廠的「Model S」，車輛因為速度太快，過彎時衝出車道，撞上路樹後起火燒毀。警方撲滅火勢後，在車上發現兩名男子，其中1人坐在副駕駛座上，另1人則坐在後座。員警辛西婭·烏曼佐（Cinthya Umanzor）證實，「駕駛座上沒有人」。
特斯拉與美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）目前尚未回應這起最新車禍。
特斯拉的半自動駕駛系統近期傳出多起事故，美國汽車安全機構指出，今年3月已針對特斯拉電動車的車禍展開27啟調查，其中至少3起車禍是最近發生的，特斯拉也正準備向更多車主推出更新版「全自動駕駛」。
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今年1月曾表示，希望透過特斯拉的全自動駕駛軟體獲得豐厚利潤，他「非常有信心，特斯拉電動車的可靠性能夠在今年內超越人類」。
(中時新聞網)
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