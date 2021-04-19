2021台灣企銀五人制足球聯賽18日上演陳彥博、陳翊鈞「兄弟鬩牆」，效力曄拓FC的陳彥博分飾兩角，不但在power play戰術中客串門將，踢一般位置也差點進球。不過哥哥放槍的遺憾竟由弟弟來補，效力CTFA U20潛力培訓隊的陳翊鈞在第40分鐘回傳球自擺烏龍，所幸不影響該隊以8比2大勝結果。

「弟弟幫我們進球，我是很開心，卻也替他感到難過，應該會被教練罵吧。」陳彥博安慰弟弟說，比賽中難免有烏龍球。陳翊鈞則說可能是教練看自己心情不太好，沒有責怪，「不過我蠻自責的，幫對手進球的感覺不太好受。」

陳家兄弟相差兩歲，哥哥陳彥博從國小二年級開始踢球，弟弟陳翊鈞則在國中加入足球隊行列，目前兩人都就讀北市大。哥哥因為剛好跟超馬好手同名，常常有人問他：「你是那個跑馬拉松的嗎？」足球陳彥博笑說如果有機會遇到「那個」陳彥博，「我想約他尬一下折返跑，我應該有機會贏。」

曄拓FC陳彥博（左）上半場尾聲客串門將搶攻，回防不及差點被射入空門。（李弘斌攝）

陳彥博從小就練守門員，而且特別喜歡出去攻擊。這場兄弟對決他不但踢一般位置，也在上半場尾聲換球衣擔任power play戰術的守門員，壓上前場嘗試進攻。曄拓FC總教練卡孟德說，因為陳彥博是該隊少數比較有強度的球員，腳頭夠，又是守門員出身，才會讓他扮演這種「工具人」角色。

兄弟對決，陳彥博說自己射門的準度或許仍待加強，「但射門的力道應該贏弟弟。」陳翊鈞則不服氣的說：「那我帶球過人也不輸他啊！」陳翊鈞表示，跟哥哥大多同校或同隊，對決的機會很少，今天很難得同場比賽，「如果在場上有對位的機會，我也會很想『過』他。」

U20潛力培訓隊總教練張仟縈則說陳家兄弟都很有潛力，哥哥射門強，看了幾場比賽，他擔任power play守門員上前攻擊的表現不錯，功能性值得栽培；弟弟除了球技不錯，還長得很帥，「我覺得他有柯震東的感覺，若不踢球可以往演藝圈發展。」張仟縈還不忘推銷一下陳翊鈞，「他是個乖小孩，而且現在沒女友喔！」

不過陳家兄弟此役都沒有替「自己的球隊」進球，U20潛力培訓隊開賽不到1分鐘就由郭杰森首開紀錄，何茂彬上下半場各進1球，陳吉豊、王永崴、周峻佑、劉如明也都先後破門，加上曄拓FC的蔡宇洋奉送1顆烏龍球，讓U20潛力培訓隊連兩場以大比分勝出，戰績5勝1和繼續緊咬6戰全勝的嘉義天晴。

(中時 )