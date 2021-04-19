神盾(6462)、敦泰(3545)上週宣布終止合作，神盾將以採取盤後鉅額交易的方式出清所有手中敦泰股票，近期敦泰股價強勢剽悍，相較於雙方宣布合作時的30元左右，敦泰上周五收在220.5元，已經是當初的逾7倍，神盾該筆業收益將相當可觀，今日神盾、敦泰股價表現值得關注。

神盾董事會上周通過，以盤後鉅額交易方式處分敦泰普通股股票，並授權董事長於適當時機進行處分交易，每單位價格為交易日前一天收盤價上下10%與投資人議定之，由於去年雙方交易時，敦泰股價約在30元附近，但近來受惠TDDI漲價浪潮，敦泰股價掀起一波強勢飆漲，上周五收在220.5元，已經是當初的逾7倍，神盾該筆業收益將相當可觀。

神盾原與敦泰合作共同開發下世代全屏指紋觸控與驅動整合(FTDDI)技術，於109年5月經董事會決議投資並持有敦泰3396萬6575股，占該公司16.14%之股權，惟由於面板技術與市場變化快速，致原合作計畫未能符合市場需求，因此，經董事會通過，終止與敦泰之合作關係並預計出售全數股權。

敦泰表示，原預計與神盾共同合作，開發全屏指紋觸控與驅動整合技術，由於面板市場變化快速，雙方經營團隊經過一段時間評估磋商，同意終止技術合作關係，因此，神盾於4月16日公告處分對敦泰持股。同時，為了穩定敦泰在股市盤中的交易狀況，採取盤後鉅額交易的方式辦理，另外，針對人機介面相關技術的市場推廣及技術布局，敦泰已耕耘多年，未來，敦泰有信心能滿足客戶及市場需求，持續擴大營運成果，為股東、員工創造更大價值。

(時報資訊)