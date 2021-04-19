企業雲端解決方案服務商Nutanix（NASDAQ:NTNX）協助工業電腦大廠研華(2395)導入Nutanix雲平台，升級既有IT系統，除快速整合多種設備、提升管理介面效能，並強化資安防禦，以更全面的解決方案帶動智慧工業、智慧城市及智慧服務生態系蓬勃發展。

研華過去的IT環境採用傳統式三層架構，除了儲存設備容量達上限、機房空間已不敷使用外，多年來分次導入的跨品牌硬體設備及軟體應用程式，亦使整體系統架構相對複雜，例行管理需同時顧及多個平台，不僅工作負載繁重、亦需耗費大量人力。

研華在導入Nutanix超融合架構後，目前官網、電子郵件、客戶管理系統及資料庫等服務皆於Nutanix架構上運行，並已帶來提升營運效能、自動資料儲存輩分、強化資訊安全、節省系統轉換時間、降低總體成本、減少硬體空間、提升管理決策效率等優勢效益。

Nutanix指出，透過硬體與虛擬主機整合，一站式管理介面能快速解決查找問題時間，提升工作效率並減少人力管理成本。而新舊系統轉移僅需不到1天，復原時間亦大幅縮短，虛擬主機復原目標（RPO）執行周期縮短達3分之2、節省約30％的整體系統轉換時間。

相較於費用較高的傳統三層式結構，IT環境在導入Nutanix後節省50％的總體成本，亦節省數據中心整體機櫃使用空間約50％。研華內部BI平台定期產生即時銷售數據報表產出時間，亦縮短約3分之1。

研華資訊處副理劉志忠表示，研華為加快轉型速度和布局長遠IT基礎規畫，採用Nutanix超融合系統架構打造強勁、簡化的IT基礎架構，協助快速整合並管理工業物聯網時代的多裝置需求，現在只需一個平台就能掌握整體IT狀態，大幅提升管理工作效率。

劉志忠指出，藉由IT部署全面升級，研華得以強化與產業鏈上下游企業合作，促使更多企業回台投資。Nutanix協助研華與客戶夥伴達成商業目標，透過物聯網解決方案，協助打造智慧物聯網生態系，滿足各產業的軟硬體設備需求。

Nutanix台灣區總經理黃承彬表示，公司目標為透過最先進和創新的技術，讓研華得以整合管理複雜的物聯網設備，深化與全球客戶及夥伴的合作關係，並加速實踐產業智慧化的目標，共同協助建構「智慧物聯網」生態系。

(時報資訊)