AZ疫苗自3月22日開打以來，打氣低迷，至今僅3萬2389人次接種，指揮中心宣布21日起開放民眾自費接種，今天8點起全台31家醫療院所陸續開放預約，但包括台北長庚、台北慈濟、台大新竹院區、屏東基督教醫院開打當天21日的AZ自費接種門診已提前額滿，其中台北長庚從21日滿到23日，台北慈濟也連滿2天，台北馬偕21日釋出70個名額，現也已有35人預約。

《中時新聞網》實測，台北長庚、台北慈濟、台大醫院新竹院區及屏東基督教醫院21日預約掛號皆已額滿，其中台北長庚已滿到23日，台北慈濟則滿到22日，天主教聖馬爾定醫院21、22、23日皆已線上掛號額滿。另外，台北馬偕醫院21日釋出70個名額，目前已有35人掛號，初診則已額滿，不能再掛。另台大、三總則將於上午10開放預約，部立花蓮醫院則從9時開受理預約。

根據疾管署官網「COVID-19疫苗自費接種院所」專區顯示，已有15家可施打自費AZ疫苗的醫療院所公布門診時間、收費標準及預約接種AZ疫苗的網址，包括台大醫院600元、台北馬偕醫院580元，周六600元、三軍總醫院600元、台北慈濟醫院550元、成大醫院600元、新北市亞東醫院600元、童綜合醫院506元、部立花蓮醫院436元、連江縣立醫院500元、衛生福利部金門醫院500元、嘉義天主教聖馬爾定醫院550元等。

台大醫院新竹院區21日自費施打首日，線上掛號名額皆已額滿。（圖／翻攝自台大新竹院區網站）

台北慈濟醫院21、22日也已預約掛號額滿。（圖／翻攝自台北慈濟醫院網站）

台北長庚線上掛號預約名額一連幾日都已額滿。（圖／翻攝自台北長庚網站）

天主教聖馬爾定醫院額滿21、22、23日皆已線上掛號額滿。（圖／翻攝自天主教聖馬爾定醫院網站）

屏東基督教醫院開放施打首日，掛號也已額滿。（圖／翻攝自屏東基督教醫院網站）

(中時新聞網)