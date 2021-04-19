國民黨立委呂玉玲。(取自呂玉玲臉書)

丁怡銘回鍋政院月薪12萬 鄭麗文酸爆「台灣官場現形記」怒轟蘇貞昌：可悲啊！

行政院前發言人丁怡銘去年11月因牛肉麵爭議，向行政院長蘇貞昌請辭獲准，但他已於3月1日由行政院長蘇貞昌聘任為月薪11萬元的政院機要顧問，協助政策研究與溝通事宜。此消息引發外界爭議，國民黨立委呂玉玲昨(18日)在臉書批，負罪下台都是假，高薪回任才是真，也刷新外界對於「出包政務官負責下台」的新認知，她更質疑「另外一個丁會不會也準備回來?」

行政院政務委員兼發言人羅秉成18日證實，蘇揆已於上月聘任丁怡銘，協助政策研究與溝通事宜，丁於擔任發言人一職前，原專長即為政府政策研究，於中央到地方政府均有相關歷練，蘇揆期待他回歸政策幕僚角色，繼續幫助各項政務推動。

呂玉玲18日在臉書說，丁怡銘幾個月前才因為誣賴牛肉麵店家沒有萊克多巴胺檢驗證明，被店家打臉後，又被網友抓包買牛肉麵打統編，於是請辭行政院發言人，這個曾經說過不接受慰留的人，被發現已經在上月回聘行政院顧問，待遇比之前發言人更有過之而無不及，「丁丁是個人才，黨萬不可棄」。

呂玉玲直言，負罪下台都是假，高薪回任才是真，有好長官的照顧，何管爭議纏身，這樣的用人標準，除了坐實「自己人用好用滿」外，也刷新外界對於「出包政務官負責下台」的新認知；她形容這樣的做法是「前台負責走人、後台轉身留人」、「認錯下台只是過場戲」，更質疑「另外一個丁會不會也準備回來?」

對此，有網友則是在該篇貼文底下留言表示，不意外、瞎啊、不要臉真的無敵啦、吃人夠夠的政府。

網友看完貼文後留言。(取自呂玉玲臉書留言)

(中時新聞網)