嘉義天晴踢進追平的一球，9號謝金成朝對手休息區拉弓，吞下一張黃牌。

嘉義天晴在台灣企銀五人制足球聯賽的全勝紀錄18日差點不保，下半場一度以0比3落後芳億精密。不過表現精彩的芳億門將蔡志彬high過頭，終場前9分多鐘與天晴的謝金成發生口角衝突，反倒「拐」到自己球隊的氣。被激到的天晴打破鴨蛋後勢如破竹，反以4比3逆轉勝出，開季6連勝續坐龍頭。

「今天全隊很同心，差點跌破眾人眼鏡，但那次衝突是勝負轉捩點。」芳億精密總教練陳慶進說，領先的隊伍不該這樣，球賽有時候就差那個「氣」，一消一長反而幫了對手，尤其己方的體能、板凳深度本就不如天晴，「（蔡）志彬有人來瘋的習慣，但今天玩過頭了。」

芳億17日因為總教練與兩大門神都在屏東的安聯小小世界盃帶隊，五人制聯賽竟以2比13慘敗給U20潛力培訓隊，隔天人手到齊打出代表作，上半場洪品宇先馳得點，第24分鐘王佳祈前場斷球成功單刀破門。就連天晴祭出power play戰術，讓王琨崴客串門將壓上搶攻，芳億還趁他退防不及，由蘇嘉雄直接從後場長射破門，拉開3球領先。

芳億精密門將蔡志彬（中）差點與嘉義天晴謝金成（左）發生衝突。（中華足協提供）

眼看芳億就要上演本季最大冷門，第31分鐘卻出現火爆場面。蔡志彬倒地接球後滑出底線，謝金成從他懷裡拿走球準備去開角球，蔡志彬卻突然暴走，一旁板凳區的隊友都衝了上來，場面一度混亂。

「我其實不知道發生什麼事情，只是球出界我要去拿而已。」謝金成說。

儘管蔡志彬立刻跟裁判表示自己僅是開玩笑，陳慶進也喊暫停要球員冷靜，領先不要自亂陣腳，球賽的氛圍卻有了巧妙改變。衝突後恢復比賽僅15秒，芳億大門就被侯佩鴻攻破，接著再遭戴偉任勁射洞穿，此時比賽還有7分鐘之久。

「進了第2球之後，我就覺得可能有機會逆轉，因為時間還夠！」因傷缺陣的天晴主將兼教練朱家葦強調，這次聯賽採取停錶制很重要，只要他們能執行好自己的power play戰術，時間絕對夠追。「我們從終場前12分鐘開始打power play戰術，雖然因此多丟1球，但我還是很有信心的。」

天晴球員的確做到了，終場前2分51秒謝金成在左側底線前拿球，起右腳勁射精準打入球門近角。此時氣勢已然翻轉，25秒後天晴趁芳億球員體能下滑，戴偉任快攻妙傳傅韋達射入致勝球，驚天逆轉保住全勝金身。

嘉義天情王琨崴（左）下半場客串門將搶攻。（中華足協提供）

芳億輸在控制情緒，天晴卻也有檢討空間。作為衝突主角之一的謝金成攻入追平球後，除了對看台大吼慶祝，這位排灣族勇士也對著場邊的大會官方攝影方向，做出右膝跪地的拉弓射箭動作，但因方向正對著芳億休息區，被裁判認定是挑釁對手的動作，也領了一張黃牌。

「這些動作真的沒必要，都是一些可能引起衝突的細節。」朱家葦賽後表示，謝金成的慶祝動作容易造成誤會，甚至連造成對手門將暴走的那個拿球動作也不應該，畢竟比賽有停錶，對手不交球權並不會拖到時間，不用急著去搶。

謝金成此役也成焦點，他的失誤讓天晴丟掉第2球，接著莫名其妙成為衝突主角之一，最終用追平進球討了回來，卻又付出黃牌代價，則說此役讓他上了一課，「不管是逆境還是領先，最重要的就是『冷靜』，戰勝自己才能夠贏得比賽。」

(中時 )