未來仍有規模5餘震 花蓮兩震氣象局最新說明

花蓮昨晚10點11分發生規模5.8強震，3分鐘後又有一個更大的6.2地震，最大震度分別為5級強及6級弱，全台震動，台灣的災防告警系統緊急發布「國家級警報」，但還是有民眾抱怨沒收到，成國家級邊緣人。對此，氣象局長鄭明典表示，警報是設定區域廣播，沒收到訊息的原因很多，正努力克服問題中。

昨晚連2強震，有些民眾是警報先到，地震才來，直呼這次告警有效，PTT上許多網友讚這次手機預告好快「捷運全部都在響」、「手機比地震還快」、但也有網友沒收到「乾好大，為什麼沒警報」、「警報沒響」、「沒收到警報QQ」、「馬的又當國家級邊緣人」。

而鄭明典今早在臉書上解釋沒收到警報的原因，指出「災防告警細胞廣播」這種告警是設定區域廣播，沒有設定接收者是誰，一視同仁，這次花蓮連2強震，第1震的告警範圍為花蓮縣，第2震擴大到台北市、彰化縣、花蓮縣，至於在廣播區域內，沒收到訊息的原因很多，不過是有一群人努力在克服問題。

昨晚花蓮連2強震，國家級警報也連發兩次，但仍有民眾沒收到。(翻攝自 鄭明典臉書)

氣象局地震報告顯示，花蓮壽豐鄉昨晚10點11分先發生規模5.8地震，地震深度15公里，花蓮縣最大震度5級強，其強度可能造成牆壁龜裂、物品掉落，其他縣市也有1至4級的震度，10點14分在同一個位置又發生6.2強震，這次花蓮震度更強，達到6級弱，恐導致部分房屋倒塌，台中、彰化、南投、雲林、彰化、嘉義縣、苗栗、宜蘭、台東最大震度達到4級、台北3級。

花蓮昨晚連兩震，第2次地震規模更達到6.2。(翻攝自 氣象局)

花蓮壽豐鄉昨晚10點11分先發生規模5.8地震。(翻攝自 氣象局)

(中時新聞網)