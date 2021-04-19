即將卸任的交通部長林佳龍與台鐵代理局長祁文中清晨5點27分在宜蘭上車，親自搭乘這班4102車次區間車到花蓮。（羅亦晽攝）

列車行經事故路段時，時度雖減至40公里，但過程十分平穩，讓林佳龍感到如釋重負。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

林佳龍鞠躬向國人致上最大的謝意，願意給予他時間進行善後。（羅亦晽攝）

太魯閣號事故邁入第18天，台鐵原先預定20日通車，由於搶修進度超前，順利提前一天完成通車。即將卸任的交通部長林佳龍與台鐵代理局長祁文中今天清晨5點27分在宜蘭上車，親自搭乘這班4102車次區間車到花蓮，列車行經事故路段時，時速一度減到40公里，但過程平穩，讓林如釋重負，他最後也對台鐵喊話，「一定要記取教訓，徹底改革，重新站起來！」

林佳龍今天搭乘通車後的首班列車從宜蘭到花蓮市區，由於須行經清水隧道，他認為自己必須親自搭乘來確保整體行車安全，讓乘客安心。他說，交通部、台鐵等各界在過去17天投入搶修工作，能夠提早一天修復隧道、加強周邊安全防護達到通車標準，算是善後工作告一個段落。

林佳龍提到自己搭乘列車行經隧道時，能如實感到平穩，他強調，今天雖然是自己在交通部上班的最後一天，不過親自搭乘目的，就是重建台鐵在國人心中的形象，他也對台鐵喊話，「一定要記取教訓，徹底改革，重新站起來！」

林佳龍雖然將要離開交通部，他表示未來會以一個志工腳色，從旁關心、協助台鐵改革與進步，他特別感謝過去17天投日以繼夜投入搶修、補強隧道、落實防護設施的同仁，讓東正線能提前一天順利通車。

「希望這會是一個新的開始」，林感嘆地說，能在上班最後一天把善後工作做到一個段落，未來就將改革的接力棒交給下任交通部長，相信未來會是一個嶄新的台鐵。

林佳龍感謝國人願意給他時間進行善後，強調作為一個政務官一定要承擔所有責任，除負政治責任辭職外，也要把善後做好，如今搶修、搶救工作告一段落，完成罹難者公祭，同時對傷者及罹難者家屬的後續權益保障也有了具體的措施，令他感到如釋重負，「心中最後一塊大石頭可以放下了」。

在完成太魯閣事故中最後一項順利通車的任務後，林佳龍將搭乘普悠瑪號列車，返回交通部參與同仁替他舉辦的惜別會，同時也會脫去「交通部長綠色外套」，和交通部同仁辭行，也正式和交通部長這個職位告別。

另外，關於下任台鐵局長人選，林佳龍表示將由新任交通部長來和行政院核定決定。

(中時 )