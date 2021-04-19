日本311大地震、福島核電廠災難重創日本，在歷經十年的時間，慢慢走出傷痛後，近日傳出日本將面臨棘手的能源處理問題。日本政府宣布將在兩年後陸續將核廢水排入海中，引起各國關注，不少周邊國家更是表達強烈抗議。此事攸關各國民眾的健康安全，台灣身處其中該如何應對？

●稀釋過就沒問題？專家：合法的核廢水還是核廢水

中原大學教授、毒理學專家招名威教授指出，這次核廢水最受矚目的問題就在於「氚」，氚的化學穩定性非常不佳，存在放射性能量，且半衰期有12.4年之久。若以簡單估算作解釋，意思即為能量強度100的氚，經過12年多後降為約50，能量依舊存在。

雖然日本政府強調會再將其稀釋至日本標準的1/40，相當於世界衛生組織WHO訂定標準的1/7，從科學的角度來看劑量確實下降，也在國際的規範當中。但從道德觀點來看，還是對海洋又造成了一次破壞，且陷太平洋海域、周邊國家於不利。

稀釋過就沒問題？專家：合法的核廢水還是核廢水。(圖/今健康提供)

招名威教授也以日前在台灣引起軒然大波的「地溝油事件」作比喻。地溝油聚集了各種品質不佳的油，如再生油、動物屍體的油脂等，皆為不合法，但經現代技術處理後，成了在食安規範中的油品，雖然在相關範疇之中，但地溝油拌的乾麵能吃嗎？吃得下去嗎？真的沒問題嗎？

●核廢水４大影響，恐增致癌、基因突變風險！

劑量減少一半、再降至1/40，並不代表安全無虞，招名威教授表示，若真倒入海中，將再次造成海洋生態汙染，且會透過食物鏈回到人類身上。影響層面也不只有海洋生態，也包括了第一線漁民得長期暴露在放射汙染的高風險環境當中，各類海產也將受汙染，食物鏈高層尤其嚴重，民眾也難以安心的從海產中攝取人體需要的營養。

暴露在這風險當中，短期來看雖不會有急迫的危險性，但長期來看恐有致癌、基因突變的風險和疑慮，其如同少量的攝取311地震後的核食。且這些都還沒算上是否有其他放射物質的疑慮，氚僅是目前被提出討論的一環。

核廢水４大影響。(圖/今健康提供)

●日本核廢水和台灣、各國的一樣？專家：完全不同

面對國際的關切與不滿，日本政府也表示此做法正如台灣、中國、韓國等各國排放核廢水一樣，並未見影響，副首相甚至表示「喝處理過的核廢水也不會有事」。

對此招名威教授表示這是兩件完全不同的事情，台灣核三廠排放的是「經核反應後的廢水」，和日本「核反應爐爆炸所產生的廢水」完全不同，前者經妥善處理，後者亡羊補牢，程度不可相提並論，並非核加水就是一樣的核水、就跟其他國家一樣安全無虞。

●面對日本核廢水排放，民眾日常可以怎麼做？

以目前的事態來看，排放核廢水一事日本政府心意已決，在此情況下民眾要如何為健康把關？飲用水台灣多以水庫儲水為主，飲用上較無疑慮，但首當其衝的各類海產是具有人類所需的營養，招名威教授建議，魚還是可以吃，但少吃，建議一週最多三次就好，如此可避免中斷從海產攝取營養，也可以持續支持台灣漁業。

吃魚也可以以水煮的方式進行烹飪，因為氚為水溶性，水煮可再做更進一步的處理，再度降低氚對人體影響的可能，但要注意別喝湯。若太平洋海域的海產真的會有所介意，招名威教授則建議，在購買海產時可多加留意產地出處，改吃其他國家出口的海產。

面對日本核廢水排放，民眾日常可以怎麼做？(圖/今健康提供)

●核食、核廢水非歧視，理性應對才是上策。

核食、核廢水等並非歧視，日本當年災難各國同感悲痛，台灣也深感同情並大力的伸出援手，但此事攸關健康安全，仍需明確了解各影響層面，並以理性的角度處理。

除了我國及各國政府應持續表達關注、商討是否有其它解決的可能性、擬定因應對策，否則除了對周邊國家有所影響，對日本而言也僅是處理了當前的問題。民眾也應了解此事對生活和健康的影響，並思考下一步該怎麼「理性的走」。

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(中時新聞網)