杜蘭特與籃網本季運勢未免太差了吧！才剛傷癒復出沒多久的籃網明星前鋒杜蘭特，19日只打4分鐘就因左大腿撞傷退場，更讓籃網感到悲情的是，幾乎都快要到手的勝利，竟遭熱火中鋒阿德巴約在槍響同時投進絕殺中距離，籃網107比109飲恨敗北。

比賽才開打4分03秒，杜蘭特就跟熱火前鋒阿里查相撞，造成左大腿撞傷，籃網很快就決定讓他退場休息，儘管籃網仍靠沙梅特與厄文的火力，打到最後關頭仍居領先，熱火先靠卓拉吉奇最後43.6秒上籃追平，接著阿德巴約順利完成絕殺。

「杜蘭特現在感覺很酸痛，但我們還不知道具體他有多麼嚴重，我們明天會重新評估，看他到時候感覺怎樣，」看來並未擔憂杜蘭特傷情的籃網總教練納許表示，「我們現在的計劃仍是讓他繼續征戰客場，我們會在明天早上進行進一步檢查。」

籃網以投進7顆三分球、獨拿30分的沙梅特表現最佳，厄文也有20分、9助攻，喬哈里斯12分，杜蘭特退場前3投全中，拿8分、1火鍋；熱火以阿德巴約21分、15籃板及5助攻表現最好，卓拉吉奇18分、8籃板及7助攻，納恩17分。

(中時 )