香港媒體鳳凰衛視18日晚間在港交所公告，其大股東、主席劉長樂以每股0.61港元價格，將所持的18.94億股鳳凰衛視股權，悉數售予紫荊文化（香港）集團及已逝澳門賭王何鴻燊之女何超瓊旗下的信德集團，佔鳳凰衛視總股本約37.93％，合共套現11.56億港元。交易作價較鳳凰衛視上周五（4月16日）收價盤0.78港元相比，折讓近22％。

香港經濟日報報導，交易一旦完成，劉長樂等於幾乎全部出清手上所有鳳凰衛視的持股，而大陸央企－紫荊香港將正式入主鳳凰。

據稱，紫荊文化是主要從事新聞出版、影視等業務的大陸國企，紫荊文化集團持有聯合出版集團、「紫荊」雜誌社等。而聯合出版集團主要的子公司包括：三聯書店、中華書局、商務印書館、萬里機構、香港聯合書刊物流等。

報導稱，劉長樂透過其全資擁有的公司今日亞洲有限公司出售手上的鳳凰衛視股份，分為兩次出售。先是16日與紫荊香港簽訂框架協定，將大約10.4866億股，亦即鳳凰衛視21％股份賣給紫荊香港。然後在17日，再與信德方面簽訂另一份架構協定，把約8.4544億股，亦即鳳凰衛視約16.93％股份賣給對方。

聯交所資料顯示，劉氏持有逾19.01億股或38.08％的鳳凰衛視，換言之，若交易完成，他在這家其所創辦的公司的股份將所餘無幾。

鳳凰衛視近期頻傳人事地震的消息。劉長樂自2021年2月底起已卸任公司行政總裁一職，留任主席及執行董事，當時公司公告解釋其有其他工作安排。接替劉長樂出任行政總裁的是現年54歲的徐威，據公告他曾任上海東方衛視傳媒公司總經理、總編輯、上海市政府新聞發言人、市政府新聞辦公室主任等職。

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