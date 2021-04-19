中市民宅深夜惡火 3童喪命

台中市中華路1民宅深夜失火。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

昨天（18日）深夜10時許，台中市中華路一棟透天民宅深夜傳出火災，造成易姓兄妹、邢姓女童3名幼童死亡。邢姓女童的父親凌晨2時許趕回住處，透露曾見過易姓小兄妹玩火，還從他們手中搶下打火機；如今3個孩子不幸被燒死，邢父不僅傷心，更煩惱後續賠償問題。

台中市消防於晚間23時7分接獲通報，到場發現起火建築物為2樓R.C建物、3樓為加蓋鐵皮屋，1樓為美髮剪燙店，3樓起火燃燒濃煙密佈無法進入，有3名孩童受困。

緊急灌救後進入火場，在23時17分於3樓下2樓樓梯轉角處發現3名小孩，包括3歲易姓女童、5歲易姓男童及5歲刑姓女童，均無呼吸心跳，送醫搶救宣告不治。

3名身亡孩童分屬兩個家庭低收入戶租住2、3樓，易姓兄妹父親案發時不在家，易母當時行蹤不明；鄰居指出，易姓夫妻都是1樓美髮廳的員工；邢姓男子與劉女為男女朋友，育有邢男前妻所生的5歲女兒，發生火災時刑男不在家。

邢姓女童的父親表示，他前天上班到很晚，昨晚7時許起床要出門處理事情時，發現小孩都不在，問劉姓女友才知道小孩都被帶出門，稍晚劉姓女友跟他說已帶小孩回家、也洗澡完，以為孩子都睡著了，沒想到是在玩打火機，進而發生憾事。

除了3名幼童，27歲劉女咳嗽、身體不適，1名58歲張男雙手約3％、2度燒燙傷，兩人均送至中國附醫醫治。

(中時新聞網)