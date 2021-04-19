紐約洋基派出王牌也不管用了，19日他們再遭坦帕灣光芒的毒手，成為最先累積10敗的兩支球隊（還有底特律老虎），並以5勝10敗續當美聯爐主。寇爾(Gerrit Cole)繳出優質先發，主投6.1局失3分(責失2分)飆出10K，連他都覺得洋基最近的表現很糟。光芒終場4-2獲勝，洋基吞下5連敗，光是近10場就8敗。

Thank you, Jay, for your professionalism and leadership in your short time here. We wish you nothing but the best and congrats on an amazing career 💙 pic.twitter.com/EmIO5glyGE — New York Yankees (@Yankees) April 18, 2021

開賽前，洋基一壘手布魯斯(Jay Bruce)宣布退役：「經過14個波瀾壯闊的球季，我做出這個艱難的決定。我從小立志當棒球選手，美夢成真這句話遠不足以形容我在棒壇獲得的一切，這項運動賜予了我從不曾想像的東西。」

布魯斯效力辛辛那提紅人9個球季（2005年加入紅人小聯盟），後來輾轉歷經5支球隊，最後在洋基(出賽10場)畫下句點。他今年34歲，生涯累積319轟、951打點，3次入選全明星賽。洋基因為一壘手渥特(Luke Voit)受傷才雇用他，後來總教練讓勒馬修(DJ LeMahieu)轉守一壘，布魯斯失去表現的舞台。

光芒使用「假先發」投手車輪戰，洋基全場僅3支安打，包含史坦頓(Giancarlo Stanton)的陽春炮。守備也不怎麼給力，中外野手希克斯(Aaron Hicks)第3局的失誤害寇爾多掉1分，紐約主場觀眾噓聲大作。

以數據來看，洋基每場7.14支安打、攻下3.79分都是全聯盟倒數的。不斷輸球可能影響到球員的出棒心態，總教練布恩(Aaron Boone)認為打者沒有把握住對方的失投球，「這種時候該全力出棒造成傷害，但我們沒做到。」

(中時新聞網)