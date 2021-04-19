伊朗，對西方世界的美國而言，幾乎是與恐怖主義，以及核能擴增風險劃上等號。但是對中亞鄰國而言，這個伊斯蘭共和國，卻是一個絕大的商機。

伊朗正對中亞地區示好，在最近幾個月，伊朗的外交官訪問該區五個國家，這也是伊朗東向政策（Look East）的一部分。2021年4月，伊朗與塔吉克（Tajikistan）雙方也同意進一步軍事交流。

實際上，伊朗與鄰近中亞國家正擴大彼此間的貿易活動。

中亞最大經濟體的哈薩克(Kazakhstan)，最近正著手於與伊朗的合作事宜，可能會比伊朗在2020年所提的以物易物運作體制，更加來得擴大化。同時，也會以2018年裏海條約（Caspian Sea Treaty）為基礎，深化兩造協議內容。根據統計，2019年，伊哈雙邊進出口貿易總量為3.75億美元。

而中亞人口最多的國家烏茲別克(Uzbekistan)，早於2020年底，就已伊朗就共同貿易協定一事達成協議。這個人口眾多的內陸國，也希望能藉以伊朗位於阿曼灣（Gulf of Oman）的恰巴哈爾（Chabahar）港口，作為貿易對外門戶之用。2019年，伊烏雙方進出口貿易總量逾4億美元。

至於與伊朗之間，有超過700英里陸地和海洋領土邊界線的土庫曼(Turkmenistan)，為了與被新冠疫情重擊的伊朗相互貿易，最近又重啟另個邊境檢查哨。同時，土庫曼也是2018年裏海條約的締約國之一。2018年，伊土雙方進出口貿易總量逾4億美元。

美國製裁與孤立政策，不僅對伊朗本身，同時對該地區而言也是種壓力。外界質疑，美國是不是不知道自己對伊朗外交政策，已經衝擊到該區域。或者，美國也不在乎會造成什麼樣的影響。

值得一提的是，對美國而言，中亞這塊地區應不具完整戰略性，但只充當利益交換而已。但伊朗與中亞國家之間，若彼此貿易關係健全，將確保中亞地區維持獨立，並可對穩定性做出貢獻。同時，這也支持著美國的外交策略目標。

被認為是債務陷阱的中國大陸一帶一路外交倡議，根據最新研究顯示，沒有切確證據指稱，一帶一路是具有掠奪性的國際貸款計劃。談判時姿態很硬的中國大陸，其經濟面向發展健康，將會讓反對一帶一路的美國感到後悔。

目前，伊朗執政的政權穩固，可望一直保持下去。不過，在美國制裁下，讓伊朗進口商無不戰戰兢兢，也讓政府對食物進口感到很頭疼。不過，如果跟鄰居中亞各國相互有貿易行為的話，也不失為一種折衷好方式，但得視伊朗中央政權的首要施政目標而定。

美國可威脅恫嚇一些小國不要向伊朗靠攏，但相反地，應該贊同中亞地區貿易活動漸增活躍，因為就一種區域穩定的象徵。但是，遠在北美的美國而言較無感，但對鄰近區域的俄羅斯與中國大陸而言，伊朗從事區域貿易是正面的。

伊朗現今的東向政策，是九零年代放眼中亞利益的回歸。但是當時，被一些新興獨立國家所抗拒，因為擔心伊朗會造成自己國政與宗教影響。

伊朗國土與中國大陸新疆的大小差不多，且就國際貿易路線而言，伊朗也是位於重要位置上。因鄰國阿富汗動盪不安，與中亞各國相互合作才是伊朗明智之舉。還有，伊朗當今財政狀況也是出奇緊張。

日前，中國大陸宣布一項為期25年，價值4,000億美元的伊朗重大投資計劃，但對伊朗而言，現在每年所有外資直接投資金額，從未超過50億美元。所以，以後光是中國大陸一個國家，每年就要投資160億美元，伊朗要如何來處理，目前也無從得知。

解決伊朗財政問題方面，與美國前任總統歐巴馬不同，因為中國大陸習近平，不會用飛機載給當時伊朗四億等值美元現金。因為，中國大陸的投資要確保自己有便宜的原油供給端，同時，也要確定伊朗會購入足夠的中國大陸食物與服務項目。還有，對中國大陸情報蒐集站地點，伊朗在政治上，這次也有相當讓步。

受到美國制裁的伊朗經濟成長，遭到嚴重打擊下2020年衰退近5％。而上任美國總統川普，更是對伊朗窮追猛打，使得伊朗政府自己所備用的現金幾乎是花光光。2018年，伊朗還有1225億美元在手，但才兩年光景，2020年就只剩下約40億美元。

美國現任拜登政府雖然對伊朗釋出善意，就核協議方面，正也在往共識決方向前進。不過，外界認為，同時也是伊朗心聲，就是應先解除掉經濟制裁這個緊箍咒才是當務之急。

目前，伊朗也面臨著與中國大陸不對等的商業往來地位，以及如何確定與周圍國家維持和睦貿易往來。不過，伊朗與中亞各國相互貿易活動，的確可使美國撤軍阿富汗後區域更加穩定化。同時，中亞小國也能在大國間，例如俄羅斯，中國大陸，土耳其，甚至伊朗，取得屬於自己的地域平衡點。

(時報資訊)