美國新屋開工數升至2006年以來最高，摩根士丹利財報超預期，帶動道瓊及S&P500指數再創高，但費半指數相對弱勢，美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.56%至+0.48%，其中道瓊指數漲幅表現最強，台積電ADR上漲0.41%，聯電ADR上漲2.38%，特斯拉上漲0.13%，蘋果下跌0.25%。

台股量增上漲，惟短線有量價背離疑慮；指數收盤創新高，下檔支撐為5日線(約16,957點附近)，壓力為17,300點附近。日KD進入超買區，短線仍要提防震盪。

櫃買指數上漲0.55%，收在210.74點。短線支撐為205點附近，壓力為216點附近。

台股加權指數上周五(4/16)儘管2330台積電出現法說會利多不漲但在原物料族群大漲帶領下指數再創新高，就台股技術面，短線上仍沿5日線走揚，惟技術面出現量價背離疑慮，加上外資期貨空單再度增加，操作上勿過度追高，可靜待強勢股量縮拉回後再布局，選股佈局上可留意封測、NB、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。

(時報資訊)