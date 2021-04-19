擁有天使臉孔、魔鬼身材的辣模子涵，前年雖負面新聞不斷，讓她沉寂大半年，不過最近積極復出，常在社群分享近況，近日，她接連曬出火辣美照，更疑似沒穿內衣，一對豪乳遊走在走光邊緣，讓老司機看了都暴動。

子涵先是上傳一張穿著白色蕾絲禮服辣照，一邊的肩帶滑落，讓大片春光外洩，雙球呼之欲出，胸前鏤空的設計，遊走在露點邊緣，讓網友都驚呼：「忍不住想放大看」。

子涵衣服滑落洩春光，遊走在露點邊緣。(圖／翻攝自IG)

子涵辣秀性感翹臀。(圖／翻攝自IG)

另外她穿上紅色碎花洋裝，衣服呈現半脫狀態，她用一隻手捧奶，露出撫媚陶醉的表情，超巨車頭燈快炸出，深邃事業線一覽無遺，她又再PO出一張僅穿內衣大露美背性感照，渾圓翹臀全看光，畫面相當惹火。

子涵外型豔麗，還擁有D罩杯傲人上圍，去年捲入連千毅小三風波而知名度大開，但之後接連爆出吸毒、整型、賣淫、謊報學歷等黑歷史，雖然她發聲明澄清，但形象仍重挫，沉寂半年才復出，而她平時常會去健身、打高爾夫、跳鋼管舞等，維持火辣好身材。

近日她也在籌備第二本寫真書，本來有接到大陸戲劇邀約，不過因為疫情緣故無法前往拍攝，目前她也把重心放在自己剛開幕的護膚美容店上。

(中時新聞網)