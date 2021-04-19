小編今天（19日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是PCB產業鏈海內外產值破兆，成為台灣第三大兆元電子產業，也為台灣PCB發展歷程立下了新的里程碑，法人看好PCB設備廠在既有的PCB客戶需求就十分強勁，加上近年持續進行的半導體布局，將逐漸展露效益，樂觀看待設備廠今年業績創高可期。

【1】高階製程需求 PCB廠志聖、牧德、大量、迅得、揚博今年業績可望再創高

PCB設備廠去年業績逆勢走強，今年展望樂觀，除了看好PCB廠的擴產計畫和高階製程需求外，耕耘已久的IC載板及半導體需求，更挹注今年成長動能，志聖（2467）、牧德（3563）、大量（3167）、迅得（6438）、揚博（2493）今年業績可望再創高。

【2】Space X有意來台 台廠衛星產業鏈動起來

特斯拉創辦人暨執行長穆斯克（Elon Musk）所投資設立的Space X太空探索技術公司，傳出來台詢問進入台灣市場的相關申請程序，國際航太通訊業者AERKOMM Inc.去年則公開選定台灣為亞太區研發及服務基地，並正式向NCC遞件申請電信事業登記，加上中華電信近期大動作成立衛星策略發展小組積極投資衛星產業，將帶動台廠衛星產業鏈動起來。

【3】蘋果新品21日亮相 供應鏈喜孜孜

蘋果春季發表會將在台灣時間4月21日凌晨登場，外界預期，蘋果將發表兩款新iPad Pro，其中12.9吋iPad Pro更將是蘋果首款採用Mini LED螢幕的產品，另外iPad Mini、AirPods 3也有可能同場亮相，供應鏈包括鴻海集團、仁寶、日月光旗下的環旭，都可望受惠。

【4】台北郵局公辦都更正式啟動 開發價值430億起跳

「證券F4」新基地有眉目了! 中華郵政最新公告一項顧問案，擬針對「台北郵局公辦都市更新案」尋求顧問公司協助處理都更事務，得標廠商4月底出爐。知情官員透露，打造國家科技金融中心的台北郵局公辦都更案正式啟動，力拚2022年首季送交台北市府闖關，完工後依商辦市價預估，開發價值至少430億起跳。

【5】比特幣領跌 加密貨幣全倒

日前全美最大比特幣交易所Coinbase上市激勵比特幣及一票加密貨幣上漲，沒想到才過幾天又因謠傳美國將對金融機構涉及加密貨幣洗錢開罰，使比特幣價格跌至3周低點，再度突顯加密貨幣市場大起大落的風險。

(中時新聞網)