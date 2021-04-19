台股投機行情和美國重量級企業財報本周受矚目！根據證交所統計，隨著近期市場逐步回穩向上，外資動向也明顯從3月累積賣超1508.98億元，轉為4月以來轉為累積買超逾320億元，此對於支撐台股動能和挹注市場信心應有正向助益。安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，如果美國公債殖利率升勢步入停滯期，加上要進入旺季效益，則應有助於外資未來動向。

本周美國重量級公司將陸續公布財報，周五先由英特爾打頭陣，至月底前還包括德儀、超微、蘋果、特斯拉、高通、微軟、亞馬遜等重量級企業，都將公布第一季財報數據，屆時不僅牽動台股相關供應鏈表現，若數據與展望優於預期，更將強化整體投資信心。目前市場預期S&P500企業首季獲利年增率上看24%，其中以消費、金融、原物料類股的成長幅度較大。

永豐投顧認為，就短線來看，本波段除了在16500點附近有短暫停留，基本上高檔沒有出現阻礙，指數已脫離季線約900點，同時KD接近90，屬於超買區。上週五在小型IC設計帶頭拉回的衝擊下，日線出現收黑，短期投機行情接近滿足，建議觀望。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，之前電子股除了漲多回檔整理，又受到高價IC設計股因國際黑名單而跌停，投資信心受衝擊，不過，從上周周後兩個交易日來看，IC設計族群已擺脫陰霾，展開反彈攻勢，且IC設計廠商今年首季的營運淡季不淡，加上上游晶圓大廠仍面臨供不應求的狀況，在晶圓價格調升之下，IC設計也跟進調升價格，配合終端包括手機、筆電等需求面暢旺，有助於企業營收與獲利表現。

(時報資訊)