擁有台灣最多、高達百萬股東的中鋼(2002)公布今(110)年股東會紀念品為「熊愛台灣棘輪起子工具組」，外觀採用可愛的黑熊造型設計，工具組金屬件使用中鋼矽合金工具鋼及鉻釩鋼料製作，塑料材質為環保無毒的TPR及可回收的環保PP。

此工具組本體可拆分為三段，創意設計實用便利，頭部握把配有棘輪起子座，身體底部置有六支不同規格的起子頭可供替換，起子頭表面經粉體烤漆處理，通過德國TUV及法國BV機構認證，並符合美國CP 65環保規範；整體設計概念結合可愛動物造型及日常用的螺絲起子，可用於居家修繕，不使用時亦可置於家中做為擺飾。此外，紀念品相關製程及材料全程於台灣製造。

110年股東常會之受託代理兌換紀念品期間為110年5月26日～110年6月2日（例假日除外），限持有1,000股以上的股東領取，另考量COVID-19疫情雖已趨緩但防疫仍不宜鬆懈，為分散股東人流，本次除公司股務代理機構凱基證券外，並增加永豐金證券為受託代理人，以服務股東兌領股東會紀念品。

未於受託代理期間交付委託書之股東或持股未滿1,000股之股東，可利用台灣集中保管結算所之「股東e票通」股東會電子投票平台或各證券公司的手機APP程式，透過電子投票方式進行投票(於110年5月19日~110年6月15日完成電子投票作業且未重覆委託)，並於110年6月23日~110年6月25日期間持身分證明文件至指定地點領取；或於股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

今年為中鋼公司建廠50周年，以此別具巧思的紀念品致贈股東。中鋼表示，未來公司將持續以踏實、求新的精神，懷著「Our quality, Your better life.」的理念，期盼為台灣經濟共創下一個50年的榮景。

(時報資訊)