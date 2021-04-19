采子今年1月被拍到和老闆邱鋒澤同居情，近來卻遭爆與已有3年女友的何孟遠暗通款曲，被對方正宮荳荳證實她介入感情，撕破她事發以來種種謊言，采子才聲淚俱下坦承與何孟遠有情侶般的關係，經紀公司「原音兄弟」隨後宣布與她終止合約關係，身為采子老闆兼緋聞男友的邱鋒澤至今神隱未發聲，「原音兄弟」老闆之一的張暐弘今（19日）凌晨突發文：「對不起在你醉倒的時候忍不住發出這篇文，我真的看不下去了。」並PO出邱鋒澤和采子甜蜜照，證實2人交往1年半，引起震撼。

張暐弘替好友抱不平表示：「我也不想再多說，但要怎麼看得下去一個一個謊言為了隱瞞事實，看著你們在一起一年半，總聽著女生說不想公開戀情，鋒澤這樣真心對待，發生事情後看鋒澤對這件事有多難過，還講的出這些謊話。」字裡行間流露不捨好友，並附上采子從背後親暱摟著邱鋒澤的親密照，揭發采子確實劈腿真相，透露邱鋒澤為情而傷而醉倒。

采子和邱鋒澤之前被拍到同居情，2人每每出席公開活動，提及此事始終未正面回應，僅稱「對彼此有好感」，爆出負面腥聞後，采子從一開始神隱、派媽媽出面、說謊否認，直到正宮出面揭發，采子才正式道歉，但仍形塑自己「被害者」形象，指何孟遠告訴她自己已和荳荳分手，暗指自己是「不知情」的小三，如今看來，其實她自己也劈腿，還隱瞞正牌男友邱鋒澤，讓昔日老闆張暐弘也看不下去，跳出來代替好友怒撕采子滿嘴謊言的假面具。

(中時 )