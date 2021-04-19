台中市中華路一棟透天厝昨晚10時許發生大火，警消獲報到場救援，從火場中救出3名幼童，但3人送醫後仍宣告不治，包括3歲易姓女童、5歲易姓男童及5歲邢姓女童，另1名58歲張姓男子與27歲劉姓女子受傷。目擊鄰居曾對警消表示，火警時，易姓小兄妹的父親外出看媽祖回鑾，母親疑在二樓滑手機，未即時救出一對兒女。對於鄰居的說法，台中市民政局表示將會調查釐清中。

台中市消防局昨晚23時7分接獲通報，位在中華路二段1處透天民宅發生火災，遂派出15輛消防車、4輛救護車與51名消防人員前往救援，搶救人員到場時發現，該棟民宅為2樓R.C建物、3樓為加蓋鐵皮屋，1樓為美髮剪燙店，火勢從3樓起火燃燒。

消防人員23時17分，於3樓下2樓的樓梯轉角處，發現3名小孩，包括3歲易姓女童、5歲易姓男童及5歲邢姓女童，3人救出時已無呼吸心跳，現場緊急搶救後，分別送中國附醫及澄清醫院平等院區救治，但最後仍宣告不治。這場火警另有2名大人受傷，為58歲張男，雙手2度燒燙傷，27歲劉女咳嗽不適，雙雙中國附醫醫治。

據了解，3名命喪火窟的幼童，分別來自兩個不同家庭，易家住2樓，邢家住3樓，事發後，人在外面的邢父得知愛女全身燒傷超過30％救不回來，傷心不已，他透露，曾看過易姓男童在房間裡面玩打火機，當時有馬上搶下來，沒想到還是發生不幸的憾事。

鄰居則向消防隊員表示，易父事發時疑外出看媽祖回鑾，易母則好像在2樓房間滑手機，卻沒有第一時間救出子女。對此，台中市民政局將作進一步調查釐清，再由社會局出面說明。

(中時新聞網)