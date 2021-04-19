The NBA has fined the San Antonio Spurs $25,000 for violating league's player resting policy. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 18, 2021

這次馬刺總教練帕波維奇可就笑不出來了！馬刺在18日出戰太陽比賽，刻意輪休迪羅薩、珀爾特與米爾斯3名主力，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞19日爆料，馬刺將因違反聯盟輪休規定，處以25000美元(約台幣70萬)罰款。

其實這次刻意輪休健康主力，並非帕波維奇本季首次這樣做，先前在3月20日馬刺遭遇騎士比賽，帕波維奇也讓穆雷與米爾斯輪休，當時聯盟並未處罰，帕波維奇還得意表示，「我們一直跟聯盟保持聯繫，他們很清楚大家正在經歷什麼。」

畢竟本季受到新冠疫情影響，例行賽不僅縮水，上半季還有不少比賽因為湊不齊上場人數延期，造成下半季賽程大塞車，所有球隊都要面臨不少背靠背比賽，以及相當密集的賽程，球員受傷情況自然屢見不鮮，各隊當然都會想辦法輪休。

只是被罰款25000美元，對於馬刺與帕波維奇來說，根本就不痛不癢，畢竟18日就算少了3名主力助陣，馬刺仍然爆冷以111比85痛宰西區第2太陽，目前也以27勝28敗戰績，剛好排在可打附加賽的西區第10位置，被罰款就當花錢消災。

(中時 )