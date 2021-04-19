台鐵太魯閣號事故愛心捐款湧入10.6億元，但總善款的分配引發外界爭議，衛福部長陳時中日前為此表示，所有捐款一毛不留。對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪譏諷，這就是偷雞不著反遭打臉的故事。

台鐵太魯閣號出軌意外釀49死、逾200人輕重傷，衛福部募款專戶湧入各界善心，12日公布捐款用途，指出1/3將作為罹難者家屬扶助金，引發外界爭議。作家苦苓13日甚至在臉書開嗆，太魯閣號事件所有民間捐款，應該根據死亡、受傷程度、無恙旅客（精神補償）依比例分配，一毛不留全部發給每一位受害者，留2/3幹什麼。

對於外界的質疑，陳時中16日召開記者會做出指示，強調所有捐款一毛不留，會全數以現金的方式發給受害者，其中罹難者每人可領新台幣1500萬元，輕、中、重傷者則分別可拿到10萬至700萬元不等的捐款。

對此，包正豪今（19日）在臉書發文表示，公家機關的台鐵出事，造成大量傷亡，還沒聽到政府說要怎樣負責，怎樣賠償，倒是同屬政府一部分的衛福部出來開設募款帳號，收到捐款超過10億，再自顧自地找一群不知道哪裡來的非災民來成立監督管理委員會，還宣布只有1/3的捐款將用在受災民眾上（一副好像給你很多的樣子）。

包正豪稱，別的不說，這個政府在濫用民眾愛心上是有目共睹的，反正捐款而已，找名目來花就好，而且還不需要擔心檢調司法和監察單位來找麻煩，但是，至少輿論和媒體都還沒瞎，「有本事你再關幾家報紙電視台，或是想辦法解聘某些人啊！在你有本事壓制不同意見以前，我們總能說話的」。既然被揭發，衛福部就得考慮，何必拿所剩不多的聲譽來替部分民進黨立委的亂搞背書？難不成還真的幫忙籌款蓋紀念園區？

最後，包正豪指出，結果被罵到翻的衛福部最後改弦更張，那個幾乎沒有災民代表的捐款監督管理委員會宣布要將所有善款都以現金方式發給災民，這就是偷雞不著反遭打臉的故事。

(中時新聞網)