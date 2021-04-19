台北股市今(19日)開盤以17141.25點、下跌17點開出，指數隨即翻升至17221.49點，站上17200點，再創新高，台積電開盤下跌5元，以605元開出，備受股民矚目的中鋼今日再度開高1.65元，以36.8元開出，漲幅逾4%。

美國3月新屋開工數高於預期，上升到2006年以來最高，美國經濟擺脫下降走勢，美股走強，道瓊工業指數與標準普爾500指數都創下歷史新高，道瓊指數終場上漲164.68點(或0.48%)，收在34200.67點，標普500指數收盤上漲15.05點(或0.36%)，收在4185.47點，那斯達克指數終場上漲13.58點(或0.10%)，收在14052.34點，僅費城半導體指數終場下跌18.25點(或0.56%)，收在3253.08點。

台股上周五(16日)收在17158.81點，指數再創歷史新高，周線連4紅，傳產原物料族群表現亮眼，其中以鋼鐵股走勢最為強勁，法人建議，留意傳產股的輪動效應，現階段仍宜選股不選市，不建議追價，而應逢低分批布局。

而台積電15日法說會因多在預期之內，沒有新亮點，股價16日一度回測季線，收盤跌幅收歛，收在610元，在台股已站上17000點，權值股台積電股價能否回穩轉強，一般認為是台股能否持續向上攻堅的重要觀察指標。

(中時新聞網)