台南市善化區陽明路一間磚造鐵皮屋18日深夜發生大火，6旬不良於行獨居屋主奇蹟逃出。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市善化區陽明路一間磚造鐵皮屋18日深夜發生大火，消防局23時24分獲報派員前往灌救，所幸68歲周姓屋主及時逃出，不過意識清楚，可自行上救護車，救護人員將他預防性送醫。由於屋主過去疑似中風，幾乎無法自行行走，第一時間能順利逃出火場，也沒有大礙，讓消防人員直呼是「奇蹟」。

台南市消防局昨晚23時24分獲報，指善化區陽明路238巷發生住宅火警，消防局出動善化、南科、大內、安定、山上、新市等分隊趕往現場灌救，火勢於今天凌晨0時20分撲滅。

鄰人向消防人員表示，屋主獨自一人住且不良於行，無法確認人是否有逃出火場。就在遍尋不著屋主之際，消防人員猛然在房子後方田間，發現一臉驚恐的周姓屋主，趕緊將他抱出火場，所幸意識清楚，這才讓消防人員鬆一口氣，將他預防性送醫，送往永康奇美醫院救治。

消防局初估燃燒面積90平方公尺，後續交由火調人員調查起火原因。

(中時 )