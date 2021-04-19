為強化自動化生產能力，德微(3675)於2020年啟動自動化產線第一期投資，目前已全數建置完成並試機中，預計今年第3季正式量產交貨，看好車用、工業及高階手機市場需求，德微科技決再投資約3.4億元建置最新自動化產線，預計新產線將於2022年上半年發酵，屆時產能將增加40%，並提升公司封裝毛利率15%以上。

德微科技自達爾集團入股後，配合集團佈局，除垂直整合併購亞昕，並接收敦南車用設備，為符合車用、工業等高標準生產要求，德微積極提升自動化生產能力，繼2020年9月董事會通過6500萬元自動化產品線第一期投資計劃，德微董事會再通過因應集團資源整合，將配合集團市場需求，進行產線擴編計劃，此次產線擴編總金額為1065萬7510美元，合計約新台幣3.04億元。

德微表示，有鑑於汽車市場與高端電子相關產品之應用快速增長，目前之產線已遠遠供不應求，故針對車用市場、工業應用市場及高端手機市場而擴建之自動化生產線，以迎接未來集團客戶訂單之需求，此次擴建為最新自動化生產設備產線，預計將可減少60%以上之人工操作成本，亦可望提升公司之封裝毛利率達15%以上。

德微科技自動化產品線第一期投資計劃已全數架構完畢，試機情況符合預期，今年適逢電子產品需求大增，新產線現已進入市場認證階段，預計在今年第3季正式量產交貨，可立即增加德微科技之營運實績與獲利能力。

德微表示，此次投資將以自有資金與舉債方式進行一次性之投入，產線擴增之投資效益將於2022年上半年全數發酵，屆時產能將可提升40%，讓德微科技之自動化生產進入下一個里程碑。

受惠於遠端高階伺服器(Storage)、網通設備(Networking &Communication)及遠距生活需求，德微3月合併營收為1.61億元，年成長12%，創下單月歷史新高，累計前3月合併營收為4.48億元，年成長17%。德微表示，目前訂單已看到第3季、甚至第4季，今年營運看起來很樂觀，全年業績有機會創下歷年新高。

(時報資訊)