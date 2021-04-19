19日來自韓國業界最新數據，由於需求不振，韓國2021年第一季皮卡(pickup truck)銷售量暴跌34％以上。也就是三個月的時間內，全韓國僅賣出5539輛皮卡車。

以雙龍汽車（SsangYong Motor Co.）來說，第一季的Rexton Sports越野運動皮卡，銷售量達4,391輛，比2020年同期相比幾乎腰斬，大減至42.1％。

通用韓國(GM Korea)在第一季也只賣出940輛Colorado中型皮卡，年減35.4％。至於飛雅特克萊斯勒汽車(Fiat Chrysler Automobile)更是悽慘，Jeep Gladiator車款的皮卡，過去三個月內，平均每天成交量只有兩輛多。

約三年前左右，雙龍Rexton Sports首次亮相就令市場驚艷，光是韓國這款越野運動皮卡，在2018年就突破四萬輛大關，2019年業績更是攀升至42,619輛。不過，2020年就稍減至38,464輛。

不過，由於韓國車商陸續要推出皮卡新車款，加上市場需求不斷成長。因此，韓國車界預估，2021年皮卡可望有反彈機會。

上周，福特韓國(Ford Korea)就推出一款強化版Ranger皮卡，希望能贏得車主關愛的眼神。

5日，雙龍汽車推出新款Rexton Sports越野運動皮卡與長軸版的Rexton Sports Kahn。約莫十天之後，雙龍就因日趨惡化的財務狀況，又再度被法院下達破產接管令。

(時報資訊)