坐在板前享受主廚現做的無菜單日本料理當道，不過價格動輒3、5千元起跳。然而位於新店民權路的「莞固和食」不僅有著資歷豐富的主廚坐鎮，餐點類別多元如懷石料理、各類御膳、鍋物、刺身、壽司及其他逸品料理等等，重點是食家、饕客與吃貨以1500元就能品嘗到主廚手作滿滿16道的無菜單日本料理。

要引出食材美味，考驗的是師傅如何將當令產季，淋漓盡致地展現。 「莞固和食」保留傳統江戶前壽司精髓的板前料理，一道道現作，從清淡吃到濃厚，有如一場美食重奏；加入日本師傳提供餐搭酒的服務，更讓饕客耳目一新。

圖／莞固和食行政主廚林瑞彬以職人作料理精神，由衷讓客人可以體會到日本料理，最初衷的用心、溫度、細膩及對夢想的執著。（莞固和食提供）

目前擔任莞固和食行政主廚的林瑞彬，曾獲獎無數，106年更是獲得有著廚師界金馬獎之稱的「FDA優良廚師金帽獎」。在客人面前自稱“阿彬師傅”，總是以輕鬆幽默的方式和客人互動，展現出職人親切、隨和的一面。

不管是食材選擇或是魚料處理，每一道菜都是由莞固料理長林瑞彬親自掌管，不假他人之手，不僅刀工手藝超群，握壽司醋飯可謂台北頂級的壽司名店！除了食材用料的堅持以外，從覘板、筷子及刀子零零總總，品質堅持都讓人感動不已！阿彬師傅談到，每一道料理都努力追求「心技合一」的境界、 讓食材在客人口中散發出最美的光芒。

板前料理最有意思的地方之一， 除了可依喜好口味調整，再來就是可以零距離的欣賞師傅的精湛手藝，每道料理從視覺、嗅覺到味覺，有如藝術饗宴，無菜單的設計，也讓用餐過程更添驚喜。

最美好的時刻莫過於一邊品嚐美食，一邊細品美酒。想以清酒與料理做一個完美搭配，到底該怎麼點呢？品飲的順序以「先清淡後濃郁」的原則。餐前可以先以大吟釀做為開頭，讓味蕾品嚐到香氣。搭配有調味的海鮮，可以選擇大吟釀清酒。燒烤或肉類料理，則會推薦搭配純米酒最後以柚子酒和梅子酒做賓主盡歡的派對結尾。香氣上從單純到複雜、口感從清爽到濃郁、溫度從低溫到高溫、從新鮮酒質到熟成酒質、從辛口到甘口、從酸味到甜味。層層疊上去才能使每一杯的風味發揮到最大值，誰也不搶誰鋒頭。

圖／不同的清酒與適合的食材搭配，會有互相提升特性，提升整體的風味與層次（莞固和食提供）

莞固新店民權店板前料理材料高貴，價格不貴，1500元即可享受到滿滿「十六道料理」，提供高CP值的享受，可讓想嚐鮮卻不想花太多錢的顧客更有機會嘗試！

(中時 )