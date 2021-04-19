強颱「舒力基」沿太平洋高壓邊緣，向北北西朝呂宋島東方海面前進，周三、周四路徑迴轉往東北，周四、周五最靠近台灣，氣象專家吳德榮表示，周四台灣受到颱風外圍影響，僅東半部明顯降雨、西半部沒有，但今起山區午後局部短暫陣雨機率逐漸提高，同時周六、周日華南一帶雲系移入，有短波快速通過，全台有局部性陣雨，有機會減緩中南部旱象。

強颱舒力基目前向北北西往呂宋島方向進行，周四、周五最靠近台灣，屆時東半部將有明顯降雨。圖為衛星雲圖。(翻攝自 氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，強颱「舒力基」朝呂宋島東方海面前進，明(20日)緩慢減弱、但仍很強，周三、周四(21、22日)「舒力基」路徑轉北再轉東北，周五(23日)受西風帶導引轉向東北東，逐漸加快，強度將逐日緩慢減弱。

舒力基在周三、周四路徑迴轉往東北前進，周四東半部有明顯降雨。(翻攝自 氣象局)

吳德榮說，周四、周五東半部因颱風外圍環流受迎風面地形的抬升作用，有明顯降雨；西半部僅山區有午後局部短暫陣雨。周六(24日)短波逐漸接近，大氣趨不穩定，午後「對流性」局部降雨的機率提高，之後周六晚至周日(25)，華南一帶雲系斷續移入，有短波快速通過，全台伴隨局部性陣雨，至於能有多少雨量降在各水庫的集水區，已超過模式模擬的極限，需持續觀察，但吳德榮也表示現在不必操之過急，因時序才將要進入5、6月的「梅雨季」而已。

吳德榮說，今天台灣附近大氣穩定，全台多雲時晴，中南部山區午後局部短暫陣雨；氣溫部分，北部、東部舒適微熱、中南部白天熱，全台早晚偏涼，並提醒今天中南部空氣品質不佳。明天(20日)、周三(21日) 全台晴時多雲，白天熱、早晚涼，中南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。周三下午起東半部逐漸有局部短暫降雨。

(中時新聞網)