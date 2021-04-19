謝采紋（采子）、何孟遠劈腿風波越演越烈，采子聲淚俱下宣布退出《全明星運動會》，何孟遠也跟進退出，儘管他兩度發表聲明道歉，仍無法平息外界怒火，19日凌晨他在IG開直播，再度向荳荳及社會大眾道歉，也提到這段時間不斷受到網路霸凌，讓他一度哽咽。

何孟遠在10分鐘的直播過程中坦言，他知道自己做錯事，需要去承擔後果和懲罰，也能理解外界的不諒解，因此會全盤接受批評、指責，但他無法接受謾罵中出現有關生命、家人的話題，他語帶哽咽地說道：「我這幾天看到有些人叫我去死一死，我其實覺得如果真的這樣做了，事情就結束了嗎？」

何孟遠表示，雖然他是公眾人物做錯事該承受，但這對他來說已經像網路霸凌了，不希望自己的事件在網路上引起爭吵，他也呼籲，「大家可以罵我，但是不要再底下（留言）互相再罵對方，我不希望看到你們這樣爭吵，因為這一切都是我的問題。」

他透露知道自己的行為造成很多傷害，卻不知道該如何彌補，「我除了道歉，不曉得我還能做什麼，然後我希望大家如果罵我能舒服一點，我願意接受，最後我只想說就是我會努力好好的，然後我們都要好好的。」而《全明星運動會》的戰友們小傑、鼓鼓也紛紛在留言區為他加油打氣。

(中時新聞網)