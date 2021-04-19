國民黨前立委孫大千今早在臉書發文，指F5-E事故兩飛官殉職，至今無官員負行政及政治責任；台鐵太魯閣號事故49人送命，蔡總統至今未公開誠懇道歉，行政院長蘇貞昌未勇於負起政治責任。既然民進黨的改革永遠都只是嘴上說說，蔡英文有什麼資格要求台灣人民不要懷疑政府改革的決心呢？

孫大千說，請問蔡英文總統，台灣人的性命就這麼不值錢嗎？妳知道飛行員潘穎諄去年才新婚，孩子幾週前才出生嗎？他的妻兒要如何面對未來的人生呢？妳知道太魯閣號事故中罹難的楊小妹妹才只有六歲嗎？為什麼她連長大的機會都沒有呢？

他說，請問蔡英文總統，是誰在F5-E事故中害死了兩位年輕優秀的飛行員？是誰在太魯閣號事件中害死了49條善良無辜的性命？政府如果真的有改革，這兩位飛行員和49位民眾原本都可以健康快樂的和家人一起享受天倫之樂。

孫大千指出，請問蔡英文總統，從F-5E事故發生到現在，好不容易才尋獲了第二位失蹤飛行員的遺體，但是卻沒有看到任何一位官員負起行政和政治責任。明知道F5-E的彈射椅系統有安全疑慮，為什麼就是不願意及早採購更換呢？

他表示，請問蔡英文總統，台鐵史上最慘重的人禍事故，造成了49位民眾的犧牲和200多位受傷民眾的磨難，明明是由於政府官員的怠惰和擺爛，竟然還得不到妳的一個公開誠懇的道歉和蘇貞昌勇於面對的負起政治責任。說了成千上萬遍的台鐵改革，竟然就交出這麼一張生離死別血淚斑斑的成績單嗎？

孫大千強調，既然民進黨的改革永遠都只是嘴上說說而已，蔡英文又有什麼資格要求台灣人民不要懷疑政府改革的決心呢？

(中時 )