【愛傳媒陳朝平專欄】太魯閣出軌釀悲劇，衛福部越俎代庖設立「台鐵太魯閣號事故捐款帳戶」，12天來獲捐款11.1億元。

衛福部長召開記者會，陳時中強調，此愛心善款政府一毛不留，初步規劃，罹難者每人可獲得1500萬元，傷者依傷勢輕重可拿10萬至700萬元，目睹事故乘客每人1萬元撫慰金。

台鐵肇禍，死者何辜，分配1500萬善款也喚不回寶貴的生命和天倫之樂!然而，人禍受難可得1500萬，那駕駛40年老舊軍機殉職捐軀的飛官們，家屬又該領到多少撫恤金？

因軍械裝備故障導致傷亡的官兵，他們的家屬又該領到多少撫恤金?哪個部會負責殉職官兵家屬的心理輔導、法律扶助、生活輔導、教育補助？

同樣是因為政府的怠惰、不作為或不當做為所造成的傷亡，捍衛國家的將士，和車禍的罹難者，誰該擁有更多的愛心？

蔣正志、朱冠甍、羅尚樺、潘穎諄⋯⋯當蔡英文在官邸設宴款待拜登摯友陶德時，當負責軍購的承辦人貪污舞弊時，當行政院長忙著吹噓戰到剩下一把掃帚時，誰還記得他們的名字？誰還記得他們的犧牲，竟是如此無奈，如此荒謬？

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(中時新聞網)