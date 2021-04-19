【愛傳媒葉元之專欄】口譯哥趙怡翔不想做駐美政治組長，要回來選台北市議員了。

當初外界對趙怡翔的任用資格提出質疑，認為他不具備駐美政治組長所需的歷練與經歷，結果民進黨把他捧得跟什麼一樣，一副非他不可的態勢，那現在台美關係亟需更進一步的發展，口譯哥忽然又不想幹了，想參加選舉。

這種轉變，是台美關係不重要了，還是說小英男孩，「就是有資格耍任性？」

口譯哥上任爭議不斷，首先是薪水的部分，當初被質疑一個月薪水21萬，還有房屋補助6萬多，爽領近28萬，實在是酬庸到最高點。但他出來喊冤，說扣掉所得稅、保險等開支後，一個月薪水只有15萬。

這簡直笑掉大家大牙，有人薪水是這樣算的嗎？而且薪水高是代表一個人的價值，應該很驕傲才對，他居然想方設法掩飾自己的高薪，應該是連自己都覺得不配領這樣的薪水。

此外，監察院還因為口譯哥的任命糾正外交部，認為這項任命不符合公務員任用規定。當然，小英男孩是不用甩監察委員的，繼續穩坐駐美政治組長大位。

好啦，既然這麼優秀的人才，經過兩年多的歷練，又拓展了更多美國人脈、累積不少外交經驗，應該要好好留在前線為國打拼才對啊！

怎麼現在一副沒他無所謂的樣子，那不就證明當初就是酬庸，只是要給小英男孩一張漂亮的履歷？

所以朱立倫說得好，民進黨就是把政府體系當作政治酬庸的工具，破壞國家體系，怎麼對得起那些，一輩子為台灣打拼的外交官？

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)