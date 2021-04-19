網球天王費德勒(Roger Federer)要重回大滿貫舞台了，他本周宣布將在瑞士日內瓦公開賽復出，並參加5月的法國公開賽，兩場都是紅土賽事。「大家好，很高興通知各位，我將在日內瓦與巴黎出賽。在此之前我會利用時間訓練，等不及要在瑞士打球了。」

費德勒因為膝傷，2020年整季只打了澳洲公開賽，在4強戰輸給喬柯維奇(Novak Djokovic)，喬柯維奇後來摘冠。今年3月費德勒參加卡達公開賽，這是他膝傷休養超過1年後首度返回賽場，但在8強戰輸給巴西拉許維利(Nikoloz Basilashvili)，巴西拉許維利後來也拿下冠軍。

膝傷之前的費德勒仍然難以阻擋，2019年他寫下驚人的52勝10敗，他在溫網決賽敗給喬柯維奇，法網4強戰敗給「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，多半也都是要有奪冠實力的人才能打敗他。

今年的法網可謂萬眾矚目，納達爾將要挑戰空前的法網個人14冠，以及個人第21座大滿貫單打金盃。考量到納達爾在紅土球場的統治力，以及年齡、對戰成績的各方面優勢，費德勒要阻止納達爾的機會不大，但他總也得試試看。費德勒生涯只在2009年拿到唯一1次法網冠軍。

納達爾最近一次拿下大滿貫是在去年法網，喬柯維奇是在今年澳網，費德勒則是在2018年的澳網。費德勒今年39歲，納達爾34歲，喬柯維奇33歲，一般認為納達爾超越費德勒只是遲早的事，這場戰鬥最後會演變成他與喬柯維奇的持久賽。

(中時新聞網)