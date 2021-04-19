台中市中華路1棟透天民宅昨（18日）深夜傳出重大火災，警消救出3歲易姓女童、5歲易姓男童及5歲邢姓女童，但3名幼童送醫後仍不治；另1名58歲張姓男子手臂燙傷送醫，據悉他是3樓住戶，原本已逃出，但想到3個小孩似乎沒逃出來，又提著水桶想去救，雙手才被燙傷，躺在擔架上送醫時仍憂心忡忡。

起火透天住宅是2樓R.C建物、3樓為加蓋鐵皮屋，1樓為美髮剪燙店，1樓美髮店的吳姓屋主表示，2樓和3樓共分隔成6間房間，出租給員工及家人居住。

58歲張姓男子住在3樓，雙手約3％、2度燒燙傷送醫。據自由時報報導，張男原本已逃出火場，但想到平時經常看到的3個孩子好像沒有出來，又提著水桶想上樓救人，但濃煙實在太大，最後只能做罷，雙手也因此被燙傷。

張男躺在擔架上被送醫時，面露憂傷地表示，3個孩子平時看到他都會打招呼，明顯仍心繫3個孩子狀況。但最後3名幼童被警消從2樓與3樓間的樓梯間轉角救出時，皆已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，令人感傷。

(中時新聞網)