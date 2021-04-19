長期關注萊豬議題、捍衛食安的醫師蘇偉碩，昨(18)日在臉書貼文指出，民進黨政府口口聲聲指稱未來在公投相關議題上會加強與民眾的溝通，但事實上，對民進黨而言，這些都是為了延續執政的作戰；並拿近來政府常提到的「認知作戰」來比喻，認為這一切都是民進黨作戰的一部份。

近來民進黨多次以「認知作戰」來解釋外界流傳的負面訊息，如網路上流傳的總統府公文、台灣將引進日本核廢水的謠言，以及最近被翻出來的調查局抖肩舞影片，都被民進黨以「認知作戰」來搪塞。

對此，蘇偉碩也以「認知作戰」來翻譯總統蔡英文對於目前對於公投各方面的看法，他指出，解讀分析蔡英文的話，通常需要將句子拆解，重新組成，就能知道她真正的意思。比如「公投不是作戰，是跟人民溝通」，拆開後，重新排列組合，就會得到「公投不是跟人民溝通，是作戰」，「公投不是溝通，是（讓人民）跟人民作戰」這兩個句子，才是蔡英文下達的指令。

蘇偉碩指出，民進黨的作法，就像渣男說「我愛你」的時候，那就是你已經成為他的獵物的意思。他之所以要對獵物說「我愛你」，就像毒蛇要將毒液注入獵物的體內一樣，只是為了讓獵物失去抵抗的能力，讓毒蛇可以將獵物緩緩大口吞食，再慢慢消化。

蘇偉碩的說法引發網友討論，表示「政府要是願意跟人民溝通的話，大家也不必費那麼多力氣來辦公投了」、「他們最會搞意識型態」、「太精確了」、「一針見血」、「今日的民進黨已非昔日的民進黨」、「蘇醫師的診斷非常正確」。

(中時新聞網)